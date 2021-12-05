Мэр Полтавы опозорился диким заявлением о войне на Донбассе и пожаловался на разрыв с РФ

Александр Мамай / Фото: УНИАН

Мэр Полтавы Александр Мамай заявил о том, что во время войны на Донбассе "брат идет на брата".

Как подчеркнул он в интервью каналу Наш, конфликт на Донбассе якобы является результатом противостояния Соединенных Штатов и России.

"Очень много общаясь с жителями нашего города, все больше и больше убеждаюсь и сам лично, и вижу позицию нашего населения. Мне кажется, что у нас сейчас происходят боевые действия, на нашей территории воюют две сверхдержавы. Это Соединенные Штаты Америки и Россия. Очень жаль, что идет брат на брата", — сказал Мамай.

Он также пожаловался на то, что Украина прекратила сотрудничество со страной-агрессором.

Он сожалеет, что из-за санкций завод Полтава, который ранее "очень много работал на Российскую Федерацию", находится на грани закрытия.

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"Очень жаль, в связи со всеми этими санкциями, это предприятие не может работать на Россию", — добавил Мамай.

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Напомним, ранее мэр Чернигова Владислав Атрошенко во время заседания городского совета назвал "фигней" евроатлантический курс Украины, который закреплен в Конституции.

Такое заявление сделал градоначальник во время заседания Черниговского горсовета.

"Сегодня мы говорим о НАТО: что нам нужно вступать в НАТО. Да фигня это все! Это абсолютно неэффективно, как уже неоднократно свидетельствовало, какая-то там... условно говоря... клуб. Кого он защитил в последнее время? На кого нападали или Америка, или Россия? Кого защитило НАТО?! Никого!", - заявил Атрошенко.

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