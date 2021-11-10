"Неефективный клуб": мэр Чернигова назвал "фигней" курс Украины в НАТО

Владислав Атрошенко сделал скандальное заявление / facebook.com/vladatroshenko

Мэр Чернигова Владислав Атрошенко во время заседания городского совета назвал "фигней" евроатлантический курс Украины, который закреплен в Конституции.

Такое заявление сделал градоначальник во время заседания Черниговского горсовета.

"Сегодня мы говорим о НАТО: что нам нужно вступать в НАТО. Да фигня это все! Это абсолютно неэффективно, как уже неоднократно свидетельствовало, какая-то там... условно говоря... клуб. Кого он защитил в последнее время? На кого нападали или Америка, или Россия? Кого защитило НАТО?! Никого!", - заявил Атрошенко.

Читайте также"Могу говорить с президентом и с вором": мэр Чернигова "заботал по фене"По его словам, в НАТО не вмешались во время оккупации Россией Крыма и начала войны на Востоке так же, как и в случае с гражданской войной в Югославии в 1990-х годах.

Атрошенко считает, что авиаудары по городам в центре Европы со стороны такого военного альянса говорят о том, что организация не будет защищать интересы других независимых стран.

Ранее сообщалось, что руководство города Чернигова рассматривает возможность повышения тарифов на тепло в течение текущего отопительного сезона. Это противоречит пунктам Меморандума о неповышении тарифов, который ранее подписали представители всех областей.

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