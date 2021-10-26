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"Снять штаны и 20 буков дать": мэр Ивано-Франковска уже взялся за вандалов

26 октября 2021, 17:50
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Руслан Марцинкив хочет наказывать вандалов публично.

Руслан Марцинкив
Руслан Марцинкив хочет бить вандалов / facebook.com/ruslan.martsinkiv

Городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив в очередной раз поразил своим заявлением. Теперь он предлагает публично наказывать вандалов. Причем, "казнить" неадекватов он хочет "буками" прямо посреди площади в центре города.

К таком решению Марцинкив пришел после разгрома светильников и клумбы на минувших выходных.

"Я бы в этот Кодекс внес правки: буков давать на площади. Снять штаны и по голой заднице 20 буков дать. Это было бы действенно, а то это все сейчас на "тормоза" спустят. А так бы прописали во всех Кодексах за что-нибудь мелкое. Сломал лавку, дерево повредил -дали бы буков в центре на площади, пригласили бы людей и все. А то сейчас начнутся адвокаты, переквалификация. Заплатит 1700 гривен штрафа и все", - сказал Марцинкив во время оперативного совещания в Ивано-Франковском городском совете.

На данный момент известно, что личности подозреваемых уже установили. Это якобы 20-летний парень, который не хотел отдать государственный долг Украине.

Напомним, ранее Марцинкив выдвинул требование перед своими сотрудниками. Он пригрозил уволить невакцинированных от COVID-19 работников горсовета и дал им на прививки две недели.

Также ранее в Луцке хулиганы перевернули уличный биотуалет. Неадекваты положили уборную на бок в то время, когда в ней был посетитель.

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вандал Руслан Марцинкив новости Ивано-Франковска
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