Нет газа для больниц и школ: мэр одного из городов заявил о чрезвычайной ситуации

В Ивано-Франковске сложилась чрезвычайная ситуация / УНИАН

Власти Ивано-Франковска объявили о чрезвычайной ситуации. Все из-за отсутствия поставок газа для бюджетных учреждений города для начала отопительного сезона.

В частности, речь идет об учреждениях здравоохранения, школах, садиках, социальных учреждениях. Городской голова Руслан Марцинкив говорит, что учреждения здравоохранения не имеют отопления. Там +18...+ 19 градусов тепла.

"То есть снова имеем проблемы с вхождением в отопительный период... даже подписав меморандум на государственном уровне... Закрепив цену на газ для бюджетных учреждений. Ведь все должно быть по нормам права и в соответствии с документами, договоренностями", – сообщил мэр города на странице в Facebook.

По словам чиновника, в начале года была договоренность о ценах на газ на уровне 7 – 8 гривен за кубометр, а теперь получается по 30. Следовательно, нужно еще 500 тысяч гривен для городского бюджета. Правда, по словам Марцинкива, дело даже не в материальных убытках для общества, а в комфорте людей.

Также, по его словам, в связи с проблемой уже прошло заседание комиссии по ТЭБ и ЧС. И такие заседания проходят по всей Украине.

фейсбук Руслана Марцинкива

Отопительный сезон в Украине: тарифы на тепло обещают не повышать

Как сообщал Главред, местные власти не будут повышать тарифы на горячую воду и отопление во время этого отопительного сезона. Этой договоренности достигли Кабмин, НАК "Нафтогаз Украины" и Ассоциация городов Украины.

В документе также зафиксирована договоренность о том, что поставки газа будут "бесперебойными". Чтобы теплокоммунэнерго во время отопительного сезона работали как следует, предусмотрена финансовая поддержка местных общин.