В Кабмине заверили, что Украина накопила достаточно газа для прохождения зимы

Премьер Шмыгаль заверил, что страна пройдет отопительный сезон без кризиса.
Недавно сообщалось, что запасы газа в Украине стремительно начали сокращаться перед отопительным сезоном. Впрочем, в правительстве уверяют, что вся страна будет с теплом этой зимой.
Если же газоснабжающие компании захотят отключить социальную инфраструктуру от газа – получат реакцию. Такое заявление премьер-министр Денис Шмыгаль сделал во время вступительного слова на заседании правительства 6 октября.
"У нас в газохранилищах почти 19 миллиардов метров кубических газа, и этого будет достаточно, чтобы пройти зиму. Перед руководством "Нафтогаза" и "Укргазвыдобування" правительство ставит четкую задачу: нарастить добычу собственного газа. Все инструменты для этого были предоставлены, переданы участки для добычи, выданы лицензии, есть соглашения о разделе продукции. Увеличение такой добычи -– вопрос национальной безопасности", – сказал он.
В своем телеграме Денис Шмыгаль добавил, что к новому отопительному сезону инфраструктура в Украине готова на 99%. Речь идет о тепловых сетях в городах, подготовке школ, больниц и тому подобное.
"Вся страна будет с теплом", – подчеркнул он.
В Украине начинается отопительный сезон
- Как сообщал Главред, 30 сентября Кабмин, "Нафтогаз" и мэры украинских городов подписали меморандум: тарифы на тепло и горячую воду не будут расти этой зимой.
- Местные власти примут решение о включении отопления, когда среднесуточная температура в течение трех дней будет ниже 8 градусов тепла. Это предусмотрено законом.
- Отопительный сезон в Украине обычно начинается во второй половине октября.