В Кабмине заверили, что Украина накопила достаточно газа для прохождения зимы

Газа в хранилищах хватит на всю зиму / УНИАН

Недавно сообщалось, что запасы газа в Украине стремительно начали сокращаться перед отопительным сезоном. Впрочем, в правительстве уверяют, что вся страна будет с теплом этой зимой.

Если же газоснабжающие компании захотят отключить социальную инфраструктуру от газа – получат реакцию. Такое заявление премьер-министр Денис Шмыгаль сделал во время вступительного слова на заседании правительства 6 октября.

"У нас в газохранилищах почти 19 миллиардов метров кубических газа, и этого будет достаточно, чтобы пройти зиму. Перед руководством "Нафтогаза" и "Укргазвыдобування" правительство ставит четкую задачу: нарастить добычу собственного газа. Все инструменты для этого были предоставлены, переданы участки для добычи, выданы лицензии, есть соглашения о разделе продукции. Увеличение такой добычи -– вопрос национальной безопасности", – сказал он.

В своем телеграме Денис Шмыгаль добавил, что к новому отопительному сезону инфраструктура в Украине готова на 99%. Речь идет о тепловых сетях в городах, подготовке школ, больниц и тому подобное.

"Вся страна будет с теплом", – подчеркнул он.

В Украине начинается отопительный сезон