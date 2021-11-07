Венгрия "громко" поддержит Украину в НАТО, но есть условие - Кулеба

Кулеба убежден, что Венгрия поддержит Укриану на пути в НАТО / УНИАН

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба убежден, что Венгрия вернется к "громкой поддержке Украины в НАТО". Однако для этого необходимо решить спорные вопросы.

Соответствующее заявление об ожиданиях относительно будущей поддержки Киева Будапештом Кулеба сделал во время форума Re: Open Zakarpattia.

Министр иностранных дел назвал "дипломатической шпилькой" тот факт, что глава венгерского зарубежного ведомства Петер Сийярто на Варшавском форуме безопасности не упомянул о перспективах Украины в НАТО. В то же время он прокомментировал такую возможность для Грузии.

По словам Кулебы, ситуация изменится "учитывая историю наших двусторонних отношений". Ведь членство Украины в НАТО отвечает интересам Венгрии.

"У меня нет сомнений, что после того, как мы с Венгрией преодолеем недоразумение, она энергично вернется к громкой поддержки Украины в НАТО", – подчеркнул глава МИД Украины.

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Контракт Венгрии с Газпромом и протест Украины

27 сентября Венгрия и Россия подписали 15-летний газовый контракт, который предусматривает поставки российского газа на территорию венгерского государства в обход Украины. Условия предполагают, что Будапешт будет получать по 4,5 миллиарда кубометров газа в год. Из них 3,5 млрд. куб. м пойдет через Сербию и еще 1 млрд. куб. м через Австрию.

Украина подвергла критике газовый контракт Венгрии и России. В МИД заявили, что такое решение продиктовано политикой, необоснованно с экономической точки зрения, и принято в угоду Кремлю и во вред национальным интересам Киева, а также украинско-венгерским отношениям. В Киеве также сказали, что намерены обратиться в Еврокомиссию, чтобы в ЕС дали оценку газовому контракту Будапешта и Москвы.

В то же время руководитель администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш заявил, что Украина не имеет права вмешиваться в энергетическую политику страны. Политик подчеркнул, что Будапешту стоит продолжать блокировать вступление Украины в НАТО.

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