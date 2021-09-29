В Венгрии пригрозили блокировать вступление Украины в НАТО после газовой сделки с Россией

В Венгрии отреагировали довольно резко / УНИАН

Руководитель администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш заявил, что Украина не имеет права вмешиваться в энергетическую политику страны. Политик подчеркнул, что Будапешту стоит продолжать блокировать вступление Украины в НАТО.

"Месть Украины состоялась задолго до наших газовых договоренностей с россиянами, поскольку Украина грубо ограничила использование родного языка венгров в Закарпатье путем внесения изменений в закон об образовании, поэтому Венгрии следует продолжать блокировать переговоры о ее вступлении в НАТО", - приводит слова политика magyarnemzet .

Газовый конфликт Украины и Венгрии

"Газпром" подписал контракт на поставку в Венгрию российского газа в обход Украины. Предусматривается, что ежегодно в течение пятнадцати лет в центрально-европейскую страну будут поступать четыре с половиной миллиарда кубометров голубого топлива через "Турецкий поток" и газопроводы Юго-Восточной Европы.

Такое соглашение вызвало негативную реакцию в Украине - глава МИД Дмитрий Кулеба отметил, что это произошло с целью исключения Украины из схемы транзита газа по требованию России

Читайте такжеКак Украина прозевала сделку России и Венгрии по газу, и какие будут "ягодки""Я против того, чтобы в этой ситуации мы руководствовались эмоциями - мы или наши венгерские партнеры. Мы же не отрицаем права Венгрии заключать соглашения с Газпромом, но мы четко видим, что экономически Венгрия могла бы заключить не менее экономически выгодный контракт, который бы включал в себя транзит через Украину",- отметил Кулеба.

Также украинская сторона также обратится в Европейскую комиссию относительно предоставления оценки соответствия нового венгерско-российского газового соглашения европейскому законодательству в области энергетики.