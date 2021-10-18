Вступление Украины в НАТО - наихудший сценарий: в Кремле угрожают "активными мерами"

В Кремле резко отреагировали на возможность вступления Украины в Альянс / УНИАН

В Кремле резко отреагировали на возможность вступления Украины в НАТО. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что это стало бы наихудшим сценарием.

"Это сценарий, который выходит за красные линии национальных интересов России. Это тот сценарий, который может заставить Россию принять активные меры для обеспечения собственной безопасности", — передает слова Пескова "ТАСС".

Кроме того перемещения российских войск к границам Украины Песков пояснил массированными учениями НАТО у российской границы.

Вступление Украины в НАТО

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что совместные действия Москвы и Минска в ответ на якобы "размещение войск НАТО в Украине" будут направлены на, дескать, обеспечение безопасности границ РФ и РБ. По его словам, возможное появление войск Запада на территории Украины в Кремле воспримут как пересечение "красных линий".

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Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заверила, что Украина уже сейчас готова приложить все усилия, чтобы соответствовать стандартам блока безопасности Запада. На данный момент проблема вступления Киева в Альянс зависит от политического консенсуса.