"Нас не интересует мнение РФ": в МИД Украины осадили Пескова после его заявление о НАТО

России в очередной раз напомнили об агрессии в сторону Украины.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба отреагировал на резкое заявление пресс-секретарь президента РФ Дмитрия Пескова о возможном вступлении Украины в НАТО.
Глава украинского МИД в Twitter отметил, что Россия не имеет права голоса в дискуссии о будущем членстве Украины в Североатлантическом Альянсе.
"Худший сценарий уже произошел: нападение РФ на Украину, оккупация наших земель и убийство наших граждан. Поэтому нас не интересует мнение РФ по вступлению Украины в НАТО. Россия не имеет права голоса в дискуссии о будущем членстве Украины в Альянсе", - написал Кулеба.
Вступление Украины в НАТО: чем недовольны в Кремле
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что присоединение Украины к Альянсу стало бы наихудшим сценарием.
Читайте такжеВ Венгрии пригрозили блокировать вступление Украины в НАТО после газовой сделки с Россией"Это сценарий, который выходит за красные линии национальных интересов России. Это тот сценарий, который может заставить Россию принять активные меры для обеспечения собственной безопасности", - заявил Песков.
Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба уже говорил, что украинское государство будет самостоятельно принимать решения о том, как обезопасить свою страну и Европу. Как уточнил дипломат, "красные линии" россиян ограничиваются исключительно территорией РФ.