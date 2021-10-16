Жесткий карантин и решение по транспорту: Запорожье окажется в "усиленной" красной зоне

В Запорожье могут ограничить перевозку льготников в утреннее и вечернее время / УНИАН

Запорожье с понедельника, 18 октября, окажется в красной зоне карантина. На местном уровне принято решение по ограничениям, связанным с пассажирскими перевозками. В городе изучат вопросы, связанные с вакцинацией водителей от коронавируса, соблюдения ограничений в транспорте, выделения дополнительных транспортных средств и отдельного графика по перевозке льготников.

Как сообщает пресс-служба Запорожского городского совета, в мэрии прошло внеочередное заседание местной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС, по итогам которого было принято ряд решений, направленных на урегулирование вопросов с работой транспорта на период усиленного карантина.

Речь идет о том, что Управление по вопросам транспортного обеспечения и связи городского совета проработает вопросы, связанные с вакцинацией водителей против COVID-19, организацией перевозок и соблюдения карантинных требований, обеспечением дополнительными транспортными средствами и ограничением времени перевозки пассажиров льготного контингента.

Что решили в Запорожье по транспорту

Местные власти проработают вопрос проведения вакцинации от коронавируса водителей городского транспорта

В городе изучат вопросы организации пассажирских перевозок и соблюдения карантина в транспорте

Рассмотрят вопрос выделения дополнительных транспортных средств для уменьшение скопления людей в час-пик

Исполкому горсовета Запорожья рекомендуют ограничить перевозку пассажиров льготного контингента с 06:00 до 10:00 и с 15:00 до 19:00.

Ситуация с COVID-19 в Украине

По данным на утро субботы, 16 октября, в Украине за минувшие сутки было зафиксировано 12 983 новых случая заражения COVID-19. Госпитализированы 2 859 человек.

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По причине ухудшения ситуации с заболеваемостью коронавирусом с 18 октября в Запорожской, Донецкой, Одесской и Днепропетровской областях усиливают карантин. Регионы переходят на красный уровень противоэпидемиологических ограничений.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сделал заявление о том, что начало пика COVID-19 в Украине ожидается с 25 октября. По его словам, у страны будет сложных 10 дней, но медицинская система должна выдержать нагрузку.