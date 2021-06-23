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Метинвест инвестирует полмиллиарда долларов в экологические проекты в ближайшие 5 лет

23 июня 2021, 17:04

Речь идет о коксохимическом производстве на "Азовстали" и производстве на меткомбинате им. Ильича в Мариуполе.

Инвестиции Метинвеста с экологическим эффектом за 15 лет составили 3,5 млрд долл / Метинвест

Международная горно-металлургическая группа Метинвест намерена в ближайшие 5 лет инвестировать в реализацию сугубо экологических проектов полмиллиарда долларов.

Об этом на пресс-конференции по случаю пятнадцатилетия Метинвеста сообщил генеральный директор компании Юрий Рыженков, передает УНИАН.

"На ближайшие 5 лет мы планируем еще почти полмиллиарда долларов на сугубо экологические проекты. В основном, это доведение до ума проектов по уже имеющимся нашим объектам", - сказал руководитель компании.

Рыженков уточнил, что речь идет о коксохимическом производстве на "Азовстали" и производстве на меткомбинате им. Ильича в Мариуполе.

По его словам, все предприятия компании имеют богатую историю, строились много лет назад, и период их модернизации припал именно на момент, когда "Метинвест" начал управлять этими активами.

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"По факту, серьезные инвестиции в экологию, приведение в порядок выбросов предприятий начались за последние 15 лет Метинвеста. Особенно последние 7-8 лет, несмотря на то, в какой ситуации находилась страна. Прошлый год вообще был рекордным по предприятиям компании Метинвест: было инвестировано 200 млн долл. в проекты с исключительно экологическим эффектом",- сказал он.

По словам Рыженкова, инвестиции "Метинвеста" с экологическим эффектом за 15 лет составили 3,5 млрд долл., а сугубо экологических проектов компания реализовала на 1 млрд долл.

Группа Метинвест – международная вертикально интегрированная горно-металлургическая группа компаний, которая является крупнейшим в Украине и одним из крупнейших в СНГ производителем железорудного сырья и стали.

Основными акционерами Метинвеста являются группа украинского бизнесмена Рината Ахметова СКМ (71,24%) и группа Смарт-Холдинг Вадима Новинского (23,76%).

Метинвест
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