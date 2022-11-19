"Мы готовимся только защищать": в Беларуси заявили якобы о нежелании нападать на Украину

Беларусь якобы не планирует нападать на Украину / Коллаж depositphotos.com и t.me/modmilby

Беларусь якобы не планирует нападать на Украину. Там готовятся "только к обороне". Об этом заявил глава Минобороны Беларуси Виктор Хренин, сообщает Белта.

"В наших планах нет никаких мыслей ввязываться в какие-либо конфликты. Мы готовимся только защищать свою землю, нашу Родину", - сказал Хренин.

Он также подтвердил, что российские оккупанты останутся на территории Беларуси до 2023 года. Там якобы планируют провести совместные учения "Щит Союза-2023".

"Одной из мер оперативно-боевой подготовки военнослужащих будет совместное с Российской Федерацией учение "Щит Союза-2023". Знания об опыте и анализе современных войск будут также включены в него", - добавил Хренин.

Угроза наступления войск России из Беларуси

Ранее заместитель начальника оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов отмечал, что оккупационные войска России из-за провалов на Южном и Восточном фронте могут повторно попытаться напасть на Киев из Беларуси через Чернобыльскую зону и из Черниговской области.

Президент Владимир Зеленский ранее отмечал, что разведка Украины и журналисты отмечают увеличение числа военных на территории Беларуси. Однако сегодня реальной угрозы наступления нет, поскольку атака не имеет смысла.

Напомним, в ближайшее время ожидать наступления со стороны Беларуси не стоит. Об этом заявил советник Офиса президента Алексей Арестович. Вместе с тем он предупредил об опасности ракетных ударов по Украине со стороны Беларуси.

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