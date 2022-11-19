УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

"Мы готовимся только защищать": в Беларуси заявили якобы о нежелании нападать на Украину

19 ноября 2022, 15:26

Российские оккупанты будут на территотории Беларуси и в 2023 году.

Беларусь, техника
Беларусь якобы не планирует нападать на Украину / Коллаж depositphotos.com и t.me/modmilby

Беларусь якобы не планирует нападать на Украину. Там готовятся "только к обороне". Об этом заявил глава Минобороны Беларуси Виктор Хренин, сообщает Белта.

"В наших планах нет никаких мыслей ввязываться в какие-либо конфликты. Мы готовимся только защищать свою землю, нашу Родину", - сказал Хренин.

Он также подтвердил, что российские оккупанты останутся на территории Беларуси до 2023 года. Там якобы планируют провести совместные учения "Щит Союза-2023".

"Одной из мер оперативно-боевой подготовки военнослужащих будет совместное с Российской Федерацией учение "Щит Союза-2023". Знания об опыте и анализе современных войск будут также включены в него", - добавил Хренин.

Угроза наступления войск России из Беларуси

Ранее заместитель начальника оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов отмечал, что оккупационные войска России из-за провалов на Южном и Восточном фронте могут повторно попытаться напасть на Киев из Беларуси через Чернобыльскую зону и из Черниговской области.

Президент Владимир Зеленский ранее отмечал, что разведка Украины и журналисты отмечают увеличение числа военных на территории Беларуси. Однако сегодня реальной угрозы наступления нет, поскольку атака не имеет смысла.

Напомним, в ближайшее время ожидать наступления со стороны Беларуси не стоит. Об этом заявил советник Офиса президента Алексей Арестович. Вместе с тем он предупредил об опасности ракетных ударов по Украине со стороны Беларуси.

Другие новости:

война в Украине вторжение Беларуси в Украину
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

15:38

Есть риск применения ядерного оружия: астролог Влад Росс дал жуткий прогноз на Рождество

15:32

Могут принести больше вреда, чем пользы: почему собаки любят кости, а кошки - молоко

15:30

Как отчистить плиту от сильного нагара: поможет один кухонный ингредиент

15:26

"Мы готовимся только защищать": в Беларуси заявили якобы о нежелании нападать на УкраинуВидео

15:11

Писал стихи о любви и тоске: ВСУ ликвидировали российского оккупанта-поэта

Реклама
14:46

"Зимой Украина продвинется дальше": президент Эстонии призвал "повысить цену войны для РФ"Видео

14:46

"Нам нужно выговориться, дайте нам песен": Pianoбой рассказал об ошеломительной встрече с херсонцамиВидео

14:08

Ксения Мишина рассказала, в чем секрет ее идеальной фигуры

13:56

ВСУ зайдут в Крым до конца декабря, а война закончится весной - МинобороныВидео

13:54

40-тысячный город-спутник АЭС на Хмельнитчине полностью без света: деталиВидео

13:34

Как вернуть свежесть полотенцам: 5 действенных способов для борьбы с неприятным запахом

13:19

Магазины, парикмахерские и аптеки: в Украине появилась карта мест, которые можно посетить без светаВидео

13:16

Место основного удара русских сил уже определено, – полковник ВСУВидео

13:00

"Апогей безвкусицы": семейное фото Королевой и Тарзана с сыном вызвало переполох в Сети

13:00

Гороскоп на завтра 20 ноября: Рыбам – новый путь и достижения, а Ракам – меланхолия

12:43

Ответ кармы: "Миссис Крым" из-за пения "Ой, у лузі червона калина" не дали русский паспортВидео

12:39

Спать напротив зеркала нельзя: как его расположить, чтобы привлечь удачу и отвести беду

12:22

"Все завалено телами оккупантов": армия РФ возле Бахмута пытается штурмовать позиции ВСУВидео

12:12

Международный мужской день: прикольные картинки и поздравления

11:50

За успехами ВСУ стоит "железный генерал" Залужный: Financial Times сделало статью про главкома

Реклама
11:38

Как стирать мягкие игрушки в машинке и вручную: "золотые" правила для разных видов

11:24

Подоляк ответил Пескову о "тайных переговорах Запада с Путиным": "Не учли одну маленькую деталь"Видео

10:51

"Это только усугубит ситуацию": Зеленский заявил об угрозе российского "короткого перемирия"Видео

10:16

Российского рэпера Noize MС в РФ признали "иноагентом" за поддержку УкраиныВидео

10:12

Атака на Херсон: оккупанты ночью попали в многоэтажкуВидео

09:53

Брэда Питта папарацци застукали с возлюбленной, моложе его на 30 летВидео

09:50

ВСУ ликвидировали финского наемника на Донбассе: пропагандисты окрестили его "героем Новороссии"

09:47

"Хуже всего, если система не включится": в ДТЭК объяснили, сколько в Киеве может длиться полный блэкаутВидео

09:42

Украинцам в декабре пересчитают соцстандарты: кому повысят выплаты, субсидии и пенсии

09:29

Как на самом деле выглядит больная раком Заворотнюк: всплыло последнее видео с актрисой

09:15

Упал на колени и расплакался: воин ВСУ не смог сдержать эмоций после освобождения родного ХерсонаВидео

09:13

"Залужный и Потапенко": Потап выложил яркое фото с главкомом ВСУ

08:38

"Вы не выиграете войну": Госдеп США призвал РФ немедленно вывести оккупационные войска из УкраиныВидео

08:37

Прятался от войны, но не спрятался от пьяного водителя: на Киевщине погиб 12-летний мальчик из Херсона

08:37

Стыдно: украинцы на ровном месте начали вести себя, как россиянемнение

07:51

Только Зеленский может принять решение о переговорах с РФ: в Белом доме ответили на "хотелки" КремляВидео

07:41

Гороскоп на сегодня 19 ноября: Близнецам – смена партнера, а Девам – нервы

07:30

К концу ноября ВСУ освободят левобережье Херсонщины и ворвутся в Крым – Олег СоскинВидео

07:30

Как высушить одежду за 30 минут и меньше: 7 экспресс-способов сушки вещей после стирки

07:22

"Боли не чувствую!": оккупант рассказал, как голыми руками отбивался от ракет HIMARSВидео

Реклама
06:16

Что после проигрыша будут говорить нам россиянемнение

04:26

День сантехника – 19 ноября: прикольные картинки и четкие поздравления

04:20

Как сохранить мясо без холодильника: действенные советы, если нет светаВидео

03:43

"Господи, помилуй!": Волочкова в образе монашки напугала россиянВидео

03:20

Не добавляйте 2 ингредиента в салат: безумный рецепт Селедки под шубой на Новый год 2023Видео

03:10

В Украине резко потеплеет: синоптики назвали датуВидео

02:20

"Лукашенко тайно ведет переговоры с Турцией и КНР": генерал объяснил, готовит ли Беларусь вторжениеВидео

01:35

Военный эксперт спрогнозировал, может ли Россия превратить войну в бесконечнуюВидео

01:00

Женский гороскоп на неделю 21-27 ноября 2022: Близнецам – опасности, а Рыбам – борьба

00:51

Приметы на 19 ноября: какие 2 вещи нельзя делать, чтобы не привлечь финансовые проблемыВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости Одессы
Персоны
Олег ЖдановВладимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк Фейгин
Гороскоп
Новолуние в октябреГороскоп на ноябрьГороскоп на неделюГороскоп на завтраГороскоп таро на неделю
Синоптик
Прогноз погодыПогода на неделюПогода на ноябрьПогода осеньМагнитная буряПогода на выходные
Мода и красота
Модные прическиМодный маникюрЖенские стрижкиОкрашивание волос
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Праздники
Выходные в ноябреКалендарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять