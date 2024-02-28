Миллион дронов, которые летают роем: майор ВСУ раскрыл планы Запада по Украине

В Европе поняли, что война России против Запада может стать реальной, поэтому даже резко нашли 1 300 000 снарядов для Украины, отметил Алексей Гетьман.

https://glavred.info/ukraine/million-dronov-kotorye-letayut-roem-mayor-vsu-raskryl-plany-zapada-po-ukraine-10545983.html Ссылка скопирована

Дроны распознают объект и наносят удар, но они не умеют думать и принимать решения - Гетьман / Коллаж: Главред, фото: Главред, Минобороны Украины

Украина получит от Европы миллион дронов, которые способны летать роем и поражать позиции российских оккупантов. Дроны обладают искусственным интеллектом, однако говорить, что у них выдающиеся программные способности, пока рано. Об этом заявил ветеран российско-украинской войны, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман.

В интервью Главреду он рассказал о том, что в Европе стали понимать реальность войны с Россией и на этом фоне даже нашли снаряды.

"В Европе увидели, что происходит в Соединенных Штатах, и начали бояться. Наверное, европейцы думали так: сейчас республиканцы и демократы между собой договорятся, а мы свой резерв будем держать и не трогать. С надеждой на то, что угрожающих событий до президентских выборов не будет. Но теперь они почувствовали себя в опасности и начали работать со своими резервами. Вспомните, как друзья из ЕС обещали поставить нам 1 миллион снарядов почти за год, а нашли только 524 тысячи. А здесь через несколько дней после Мюнхенской конференции нашлось сразу 1 300 000 снарядов", - считает Гетьман.

Смотрите видео, в котором Алексей Гетьман рассказал, как работают дроны с искусственным интеллектом:

Он акцентировал внимание на том, что Дания передаст всю свою артиллерию, а боеприпасы, которые нашла Чехия, могут быть поставлены из Южной Кореи.

"И сейчас Дания решила передать нам всю свою артиллерию. Судя по тому, что публикуется в открытых источниках, Копенгаген нам предоставит 62 единицы военной техники. Речь идет о 24 самоходных артиллерийских установках М109 калибра 155 мм, 6 гаубицах калибра 122 мм, 20 минометных системах и 12 реактивных системах залпового огня. Президент Чехии Петр Павел нашел 800 тысяч снарядов, которые мы можем быстро получить. Правда, сложно сказать, откуда они, возможно, из Южной Кореи", - добавил Гетьман.

Также он объяснил, в чем особенность дронов с искусственным интеллектом, которые Европа передаст Украине в текущем году в количестве миллиона единиц.

"Кроме того, мы получим от партнеров миллион дронов с искусственным интеллектом. Это беспилотники, которые хитро летают роем: за одним летит стая других, и они атакуют объекты с целью нанесения существенного урона. Уже ведутся разговоры о том, что это "умные дроны", и якобы можно будет говорить о "войне машин" и вспоминать фильм Терминатор, но это не так. Наличие искусственного интеллекта свидетельствует о том, что такие дроны хорошо запрограммированы. Но они не могут думать и принимать решения. Эти БПЛА анализируют ситуацию, идентифицируют объекты и наносят удары. Они руководствуются программой, которую прописали люди", - подчеркнул Алексей Гетьман.

Кто такой Алексей Гетьман? Алексей Гетьман – украинский военный эксперт, майор ВСУ. Ветеран российско-украинской войны. В качестве военного эксперта комментирует события войны России против Украины на радио, телевидении и Интернет-ресурсах.

Напомним, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг ранее заявил, что Украина получит миллион беспилотников в 2024 году. Коалицию беспилотников возглавят Великобритания и Латвия.

В 2024-м Украина начнет использовать в войне наземные дроны, сказал министр по стратегическим отраслям промышленности Александр Камышин. Вопрос будет лишь в интеграции и применении подобных технологий.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.