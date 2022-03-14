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Мининфраструктуры призвало усилить санкции против россии в сфере судоходства

14 марта 2022, 18:55

Мининфраструктуры призывает не получать любых услуг от юридических лиц, зарегистрированных на территории российской федерации.

Министерство инфраструктуры Украины призывает всех судовладельцев и судоходные компании, суда которых ходят под флагом Украины или других стран, не получать никаких услуг от компаний, владельцами которых являются граждане российской федерации. Об этом сообщается в ТГ-канале министерства.

Также Мининфраструктуры призывает не получать конвенционных, технически-эксплуатационных, бункеровочных, провизионных или любых других услуг от юридических лиц, зарегистрированных на территории российской федерации или таких, где конечными бенефициарами, собственниками, членами или участниками (акционерами) являются граждане россии и физические лица, в отношении которых применены специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции) в соответствии с Законом Украины "О санкциях".

Ранее, в связи с нарушением российской федерацией положений международного права, Украиной было запрещено плавание во внутренних водах Украины и заход в порты Украины судов под флагом российской федерации; судов, собственниками, участниками (акционерами, членами) или конечными бенефициарами которых являются граждане рф, юридические лица, зарегистрированные на территории российской федерации, а также физические и юридические лица, в отношении которых применены санкции (в соответствии с Законом Украины "О санкциях").

Также запрещен заход судов под флагом Украины в порты российской федерации.

"Только совместными усилиями украинцев и наших международных партнеров мы сможем заставить россию ответить за все человеческие смерти, вызванные проявлением невиданной в ХХІ веке агрессии", - подчеркнули в министерстве.

В ведомстве также напомнили, что Украина направила около 50 обращений в адрес ведущих морских государств и ассоциаций мира с информацией о вторжении российской федерации в Украину и фактами грубого нарушения ею международного морского права. Украина требует остановить морское сообщение с портами рф, а также обслуживание российских судов в иностранных портах.

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