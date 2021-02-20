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Министр обороны Украины и глава Пентагона провели переговоры: стало известно, о чем договорились стороны

20 февраля 2021, 08:35
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Украина подтвердила Пентагону намерение продолжить участие в операциях НАТО, а тот, в свою очередь, пообещал поддержку в защите от российской агрессии.

Фото ​Андрей Таран и Ллойд Остин
​Андрей Таран и Ллойд Остин провели телефонный разговор/ Фото mil.gov.ua ​

В пятницу, 19 февраля, состоялся телефонный разговор министра обороны Украины Андрея Тарана и главы Пентагона Ллойда Остина.

Как написал Остин в своем Twitter, США пообещали Украине поддержку в борьбе с российской агрессией.

"Продуктивный звонок сегодня моему украинскому коллеге Андрею Тарану. США непоколебимы в своей поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины и привержены созданию потенциала для защиты от российской агрессии", - написал Остин.

twitter.com/SecDef

В пресс-службе Минобороны также отчитались, о чем договорились во время беседы Таран и Остин. Сообщается, что министр обороны Украины подтвердил главе Пентагона намерение продолжить участие нашей страны в операциях НАТО. Он добавил, что Украина постоянно наращивает уровень взаимосовместимости с силами Альянса.

"Мы постоянно наращиваем уровень взаимосовместимости с силами Альянса благодаря технической помощи, а также совместному участию в международных операциях по поддержанию мира и безопасности", - отметил Таран.

Он добавил, что Украина подтверждает намерение продолжить участие в операциях в составе тренировочно-совещательной миссии НАТО "Решительная поддержка", многонациональных сил НАТО в Косово, а также готовится направить силы и средства на тренировочную миссию НАТО в Ираке и на операцию НАТО в Средиземном море "Морской страж".

Остин, со своей стороны, поблагодарил за продолжение участия украинских сил в составе международных операций.

В украинском Миноброны отметили, что стороны также подробно остановились на практических шагах реализации статуса Украины как партнера НАТО с расширенными возможностями. Кроме того, главы оборонных ведомств выразили взаимную надежду на личную встречу в ближайшее время.

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Напомним:

  • 1 февраля состоялся первый телефонный разговор министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы и госсекретаря США Энтони Блинкена.
  • Во время беседы Блинкен заявил, что Штаты продолжат оказывать Украине "надежную экономическую и военную помощь".
  • Также Блинкен и Кулеба обсудили усилия Украины в борьбе с COVID-19 и достижения дипломатического урегулирования российской агрессии на Востоке страны и в Крыму.
  • Глава МИД Украины после разговора с госсекретарем США сообщил, что стороны подтвердили важность стратегического партнерства Украины и США и договорились сделать его более амбициозным.

Пентагон Минобороны Украины военная агрессия РФ новости Украины Андрей Таран Ллойд Остин
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