Министр обороны Украины и глава Пентагона провели переговоры: стало известно, о чем договорились стороны

Украина подтвердила Пентагону намерение продолжить участие в операциях НАТО, а тот, в свою очередь, пообещал поддержку в защите от российской агрессии.
В пятницу, 19 февраля, состоялся телефонный разговор министра обороны Украины Андрея Тарана и главы Пентагона Ллойда Остина.
Как написал Остин в своем Twitter, США пообещали Украине поддержку в борьбе с российской агрессией.
"Продуктивный звонок сегодня моему украинскому коллеге Андрею Тарану. США непоколебимы в своей поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины и привержены созданию потенциала для защиты от российской агрессии", - написал Остин.
В пресс-службе Минобороны также отчитались, о чем договорились во время беседы Таран и Остин. Сообщается, что министр обороны Украины подтвердил главе Пентагона намерение продолжить участие нашей страны в операциях НАТО. Он добавил, что Украина постоянно наращивает уровень взаимосовместимости с силами Альянса.
"Мы постоянно наращиваем уровень взаимосовместимости с силами Альянса благодаря технической помощи, а также совместному участию в международных операциях по поддержанию мира и безопасности", - отметил Таран.
Он добавил, что Украина подтверждает намерение продолжить участие в операциях в составе тренировочно-совещательной миссии НАТО "Решительная поддержка", многонациональных сил НАТО в Косово, а также готовится направить силы и средства на тренировочную миссию НАТО в Ираке и на операцию НАТО в Средиземном море "Морской страж".
Остин, со своей стороны, поблагодарил за продолжение участия украинских сил в составе международных операций.
В украинском Миноброны отметили, что стороны также подробно остановились на практических шагах реализации статуса Украины как партнера НАТО с расширенными возможностями. Кроме того, главы оборонных ведомств выразили взаимную надежду на личную встречу в ближайшее время.
Читайте такжеВ МИД анонсировали переговоры Зеленского с Байденом
Напомним:
- 1 февраля состоялся первый телефонный разговор министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы и госсекретаря США Энтони Блинкена.
- Во время беседы Блинкен заявил, что Штаты продолжат оказывать Украине "надежную экономическую и военную помощь".
- Также Блинкен и Кулеба обсудили усилия Украины в борьбе с COVID-19 и достижения дипломатического урегулирования российской агрессии на Востоке страны и в Крыму.
- Глава МИД Украины после разговора с госсекретарем США сообщил, что стороны подтвердили важность стратегического партнерства Украины и США и договорились сделать его более амбициозным.