Скандал в Минобороны: генералы судятся из-за выговора Тарана - СМИ

В Минобороны разразился скандал с выговором генералам / Фото: Министерство обороны Украины

В Министетстве обороны произошел скандал после того, как министр обороны Андрей Таран сделал суровый выговор командующему Воздушными силами Сергею Дроздову и начальнику Генерального штаба Сергею Корнийчуку.

Генералы выразили несогласие с таким решением министра и подали в суд на Министерство обороны. Об этом со ссылкой на материалы суда передают Українськi Новини.

Генералам объявили суровый выговор по результатам служебного расследования. Причина служебного расследования и выговора не указывается.

Приказ о дисциплинарном взыскании был подписан обоим генералам 27 ноября 2020 года.

В связи с этим Дроздов и Корнийчук подали иски в суд с просьбой признать незаконными суровые выговоры и отменить приказ.

Дроздов подал иск в Винницкий окружной административный суд, его рассмотрение состоится 3 февраля.

Корнийчук подал иск в Окружной админсуд Киева.

Кроме того, главнокомандующий Вооруженных сил Руслан Хомчак обратился в Окружной административный суд Киева с просьбой отменить дисциплинарное взыскание по результатам служебного расследования Министерства обороны, с которым также решили судиться Дроздов и Корнийчук.

Об этом говорится в решении Окружного суда от 12 января. Результаты служебного расследования засекречены.

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