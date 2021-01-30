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Скандал в Минобороны: генералы судятся из-за выговора Тарана - СМИ

30 января 2021, 17:49
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Генералам объявили суровый выговор по результатам служебного расследования.

Минобороны
В Минобороны разразился скандал с выговором генералам / Фото: Министерство обороны Украины

В Министетстве обороны произошел скандал после того, как министр обороны Андрей Таран сделал суровый выговор командующему Воздушными силами Сергею Дроздову и начальнику Генерального штаба Сергею Корнийчуку.

Генералы выразили несогласие с таким решением министра и подали в суд на Министерство обороны. Об этом со ссылкой на материалы суда передают Українськi Новини.

Генералам объявили суровый выговор по результатам служебного расследования. Причина служебного расследования и выговора не указывается.

Приказ о дисциплинарном взыскании был подписан обоим генералам 27 ноября 2020 года.

В связи с этим Дроздов и Корнийчук подали иски в суд с просьбой признать незаконными суровые выговоры и отменить приказ.

Дроздов подал иск в Винницкий окружной административный суд, его рассмотрение состоится 3 февраля.

Корнийчук подал иск в Окружной админсуд Киева.

Кроме того, главнокомандующий Вооруженных сил Руслан Хомчак обратился в Окружной административный суд Киева с просьбой отменить дисциплинарное взыскание по результатам служебного расследования Министерства обороны, с которым также решили судиться Дроздов и Корнийчук.

Об этом говорится в решении Окружного суда от 12 января. Результаты служебного расследования засекречены.

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Напомним, ранее сообщалось:

  • Народный депутат из фракции Голос Сергей Рахманин заявил, что комитет Рады по вопросам национальной безопасности и обороны якобы выразил недоверие министру обороны Андрею Тарану и направил соответствующее письмо президенту Владимиру Зеленскому
  • Однако руководитель комитета Александр Завитневич быстро опроверг слова Рахманина. Он сказал, что во время последнего заседание комитета 16 декабря вопрос Тарана не поднимался.
Минобороны Украины новости Украины Руслан Хомчак Андрей Таран
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