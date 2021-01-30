Скандал в Минобороны: генералы судятся из-за выговора Тарана - СМИ

Генералам объявили суровый выговор по результатам служебного расследования.
В Министетстве обороны произошел скандал после того, как министр обороны Андрей Таран сделал суровый выговор командующему Воздушными силами Сергею Дроздову и начальнику Генерального штаба Сергею Корнийчуку.
Генералы выразили несогласие с таким решением министра и подали в суд на Министерство обороны. Об этом со ссылкой на материалы суда передают Українськi Новини.
Генералам объявили суровый выговор по результатам служебного расследования. Причина служебного расследования и выговора не указывается.
Приказ о дисциплинарном взыскании был подписан обоим генералам 27 ноября 2020 года.
В связи с этим Дроздов и Корнийчук подали иски в суд с просьбой признать незаконными суровые выговоры и отменить приказ.
Дроздов подал иск в Винницкий окружной административный суд, его рассмотрение состоится 3 февраля.
Корнийчук подал иск в Окружной админсуд Киева.
Кроме того, главнокомандующий Вооруженных сил Руслан Хомчак обратился в Окружной административный суд Киева с просьбой отменить дисциплинарное взыскание по результатам служебного расследования Министерства обороны, с которым также решили судиться Дроздов и Корнийчук.
Об этом говорится в решении Окружного суда от 12 января. Результаты служебного расследования засекречены.
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Напомним, ранее сообщалось:
- Народный депутат из фракции Голос Сергей Рахманин заявил, что комитет Рады по вопросам национальной безопасности и обороны якобы выразил недоверие министру обороны Андрею Тарану и направил соответствующее письмо президенту Владимиру Зеленскому
- Однако руководитель комитета Александр Завитневич быстро опроверг слова Рахманина. Он сказал, что во время последнего заседание комитета 16 декабря вопрос Тарана не поднимался.