Минздрав вывел из красной зоны сразу четыре области: какие именно

Минздрав вывел из красной зоны сразу пять областей / УНИАН

В Украине красную и оранжевую зоны коронавируса карантина сократили сразу на пять областей, а желтая зона при этом расширилась до и сейчас в нее входят 15 регионов. Соответствующую информацию опубликовали представители пресс-службы Минздрава Украины.

К примеру, из красной зоны вышли Харьковская, Хмельницкая, Черниговская и Житомирская области. Первые три перешли в желтую зону, последняя − в оранжевую.

Из оранжевой в желтую перешли также Днепропетровская и Ровенская области.

В итоге красными остаются лишь три области − Запорожская, Полтавская и Сумская. В оранжевой зоне находятся Волынская, Донецкая, Житомирская, Кировоградская, Луганская, Тернопольская и Черкасская области. Остальные регионы, в том числе и Киев − в желтой зоне.

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