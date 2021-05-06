Минздрав вывел из красной зоны сразу четыре области: какие именно

Представители пресс-службы Минздрава обрадовали тем, что из красной коронавирусной зоны с 6 мая были выведены сразу несколько регионов Украины.
В Украине красную и оранжевую зоны коронавируса карантина сократили сразу на пять областей, а желтая зона при этом расширилась до и сейчас в нее входят 15 регионов. Соответствующую информацию опубликовали представители пресс-службы Минздрава Украины.
К примеру, из красной зоны вышли Харьковская, Хмельницкая, Черниговская и Житомирская области. Первые три перешли в желтую зону, последняя − в оранжевую.
Из оранжевой в желтую перешли также Днепропетровская и Ровенская области.
В итоге красными остаются лишь три области − Запорожская, Полтавская и Сумская. В оранжевой зоне находятся Волынская, Донецкая, Житомирская, Кировоградская, Луганская, Тернопольская и Черкасская области. Остальные регионы, в том числе и Киев − в желтой зоне.
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Коронавирус в Украине:
- По состоянию на утро четверга, 6 мая, коронавирус в Украине за сутки выявили у 6 038 жителей страны. В том числе заболел 271 ребенок и 113 медработников.
- За минувшие 24 часа госпитализированы 1 849 человек; летальных случаев - 374, выздоровели 14 351 человек,
- За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировали в г. Киев (622), Донецкой (599), Харьковской (544), Днепропетровской (543) и Ровенской (403) областях.