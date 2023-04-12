"Мир должен отреагировать адекватно!" - Виталий Кличко об очередной жестокой казни россиянами украинского защитника

Жестокое видео казни оккупантами украинского военного показывает настоящее "лицо" российского агрессора, и мир должен отреагировать на это адекватно.

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Виталий Кличко

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко в своем телеграмм-канале.

"Видеокадры варварской казни россиянами украинского защитника останавливают кровь в жилах… Своими зверствами против украинцев россия показывает свое отношение ко всему цивилизованному миру. И мир должен наконец-то осознать, каково оно "лицо" русского агрессора. И отреагировать адекватно! Потому что такой ужас россия творит везде, куда придет", - заявил Виталий Кличко.

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Он подчеркнул, что варварство должно быть наказано.

"Зверя нужно останавливать и наказывать, а не умиротворять! Украинцы не простят ни одной смерти, ни одной жертвы. Мы не простим страданий и животного варварства, которые принесла на нашу мирную землю россия… Вечная память и слава павших украинским Героям!" – подчеркнул Виталий Кличко.