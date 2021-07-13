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"Иду на жертву": Монастырский согласился возглавить МВД вместо Авакова

13 июля 2021, 20:49
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По словам Монастырского, однопартийцы восприняли новость о его выдвижении на пост министра внутренних дел "с подъемом и одобрением".

Денис Монастырский
Денис Монастырский может возглавить МВД / Слуга Народа

Глава Комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности Денис Монастырский сделал заявление и утверждает, что принял предложение президента возглавить Министерство внутренних дел.

На брифинге после заседания фракции Слуга народа, он заявил, что такое решение было сложным для него, и узнал он о нем сегодня утром.

"Я хочу сказать, что принял самое сложное решение в своей жизни – ответить "да" на предложение президента возглавить Министерство внутренних дел. Это произошло буквально несколько минут назад. Я понимаю, на какие жертвы я иду – как человек, как личность, как политик, но по я сделал этот выбор и буду претендовать на эту должность", – заявил он.

Возможный министр также рассказал, что завтра возглавляемый им комитет рассмотрит заявление главы МВД Арсена Авакова, послезавтра, 15 июля, состоится голосование по его заявлению об отставке, а уже, возможно, в пятницу, 16 июля, комитет рассмотрит представление на назначение министром внутренних дел Монастырского.

Он отметил, что однопартийцы восприняли новость о его выдвижении на пост министра внутренних дел "с подъемом и одобрением".

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С Аваковым Монастырский после его заявления еще не общался, а с президентом "был разговор сегодня утром о таком предложении".

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"Меня он предложил как человека, с которым он шел в команде, как руководителя профильного комитета по вопросам правоохранительной деятельности, как человека, который по мнению президента сможет возглавить это направление", – также прокомментировал он решение президента.

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Отставка Арсена Авакова и назначение нового министра МВД - о чем ранее сообщал Главред:

Владимир Зеленский Арсен Аваков Денис Монастырский
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