Мощный удар авиации ВСУ: на Херсонщине "перемололи" оккупантов вместе с техникой

Авиация ВСУ нанесла удар по оккупантам РФ / Укроборонпром

В Херсонской области авиация Вооруженных сил Украины нанесла существенный урон российским оккупантам.

Об этом идет речь в сообщении пресс-службы Оперативного командования Пивдень в Facebook. Отмечается, что защитники Украины атаковали вражеские позиции с воздуха.

Уточняется, что ВСУ успешно атаковали рашистов в районе населенных пунктов Большая Александровка и Ольгино.

При этом утром 21 июля украинский истребитель и два вертолета нанесли два удара по скоплениям вражеской силы и техники. В настоящее время устанавливается объем потерь россиян в живой силе и технике.

Также в сообщении отмечают, что в Черном море остаются два российских корабля, на которых размещены 16 ракет типа "Калибр" и один десантный корабль.

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Ранее сообщалось о том, что бойцы Вооруженных сил Украины нанесли сокрушительный удар по российскому Су-25 в Луганской области.

Самолет был сбит из американского переносного зенитно-ракетного комплекса Stinger. Пилот сбитого военного самолета катапультироваться не успел.

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