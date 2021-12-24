Москва грозит войной Европе из-за Украины: Лавров разразился новым ультиматумом

Глава МИД РФ открыто пригрозил Западу войной, в случае продолжения сближения Украины и НАТО.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров выдвинул новые обвинения в связи с процессом "втягивания Украины в НАТО".
Как подчеркнул он в интервью боснийско-герцеговинской газете Ослободженье, Москва обеспокоена угрозой появления ударных ракетных комплексов у своих границ, сообщает МИД РФ.
При этом глава МИД РФ открыто пригрозил Западу войной, в случае продолжения сближения Украины и НАТО.
"Считаем, что, прежде всего, необходимо понизить градус конфронтации, вызванный тем, как американские коллеги "опекают" своих украинских протеже. Курс на втягивание Киева в НАТО с перспективой появления у наших границ ударных ракетных комплексов создает неприемлемые угрозы безопасности России, провоцируя серьезные военные риски для всех вовлеченных сторон, вплоть до масштабного конфликта в Европе", - отметил он.
Главный российский дипломат также традиционно обвинил Украину в невыполнении Минских соглашений и якобы провокационных действиях Украины на Донбассе.
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РФ стягивает войска на границу Украины
Ранее американские издания The Washington Post и Politico сообщили о том, что Россия стянула войска к границам Украины. В качестве подтверждения своей информации журналисты продемонстрировали спутниковые снимки.
Диалог Байдена и Путина состоялся 7 декабря. В Вашингтоне заявили, что хозяин Белого дома осудил концентрацию войск у украинских границ и поддержал Киев. При этом он не обещал Москве гарантий по невступлению Украины в НАТО и нерасширении Альянса на восток.
Президент Зеленский подчеркнул, что Украина не готова отказаться от курса на НАТО в обмен на снижение эскалации на границе со стороны России. По его словам, Киев не верит обещаниям и гарантиям Москвы.
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