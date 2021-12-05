"Украину надо заставить выполнять Минские соглашения": Лавров разразился условием РФ по Донбассу

Украина сама не будет выполнять Минские соглашения - Лавров / Reuters

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров обвинил Украину в, дескать, отсутствии намерений выполнять Минские соглашения по Донбассу и сказал, что Киев нужно заставить реализовать договоренности. При этом Франция и Германия не спешат требовать таких шагов от украинского государства.

Как заявил глава МИД РФ в эфире Россия 1, Украина, дескать, сама не собирается идти по пути минских договоренностей в том случае, если Киев будет самостоятельно решать вопрос по Донбассу. Поэтому, считает он, украинское государство якобы нужно "заставлять" выполнять "Минск", что, мол, обязаны делать Германия и Франция.

Читайте также"Автономия" Донбасса и план Путина по "Минску": Илларионов сделал заявление о войсках РФ у Украины"Если ее (Украину) оставить наедине с самой собой, со своей совестью, конечно, она ничего делать не будет. Ее надо заставлять, именно для этого и был создан "нормандский формат", но Берлин и Париж пока манкируют своими обязательствами, - сказал Лавров.

Также он добавил, что Париж и Берлин якобы в обязательном порядке должны оказать давление на Украину в вопросе Минских соглашений.

"Мы привлекаем их внимание к тому, что это надо обязательно сделать", - подчеркнул Сергей Лавров.

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Напомним, Кремль настаивает на том, чтобы Минские соглашения по урегулированию российско-украинского конфликта на Донбассе были реализованы по сценарию Москвы. Речь идет о запуске политических договоренностей (проведения выборов в ОРДЛО) до вывода с оккупированных территорий всех незаконных вооруженных формирований России.

Украина категорически против такого сценария и стремится к тому, чтобы выборы не проводились в условиях российской оккупации. В Киеве придерживаются точки зрения, согласно которой подобный шаг станет "сдачей" Донбасса и настаивает на том, чтобы РФ и боевики "ЛДНР" передали контроль над границей перед тем, как состоятся выборы.

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Конфликт России и Украины на Донбассе

Президент РФ Владимир Путин 15 ноября подписал указ, предполагающий официальное признание торговли с оккупированным Донбассом. Российское государство должно признать продукцию, которая производится под эгидой незаконных оккупационных администраций "ЛДНР". Товары должны приравнять к российским и допустить продукцию к государственным закупкам.

В Офисе президента сказали, что новое решение Путина по Донбассу – это нарушение Минских соглашений и договоренностей в рамках нормандского формата.

В ЕС призвали Кремль отменить законодательный акт Путина по Донбассу и подчеркнули, что такой шаг направлен на отрыв ОРДЛ от Украины и нарушает "Минск".

В Кремле считают, что в Украине якобы "может полыхнуть" из-за обострения конфронтации на Донбассе, и напугали Киев, дескать, бегством из страны миллиона украинцев.