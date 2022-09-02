"Может наделать беды": военный эксперт рассказал, куда Россия бросит 3 армейский корпус

Наиболее вероятно, что Россия задействует этот контингент в битве за Донбасс.
Россия может задействовать 3 армейский корпус на любом из трех приоритетных направлений фронта в Украине. Об этом в интервью Главреду рассказал военный эксперт Сергей Грабский.
Он уточняет, что по своей структуре и численности этот корпус больше напоминает дивизию. А Россия, пользуясь наставлениями ХХ века, может использовать такую дивизию на достаточно ограниченном участке фронта как для наступления, так и для обороны.
"Первое — Донбасс, где россияне не достигли каких-то серьезных побед. Второе — юг, но здесь они больше должны концентрироваться на удержании позиций, чем на наступлении. Мы не можем игнорировать, что такой корпус в полном составе может быть брошен и на третье, Харьковское направление, чтобы продвинуться ближе к городу. Конечно, даже этот корпус не сможет взять Харьков, но он может наделать там беды", - сказал Грабский.
И добавил, что пока трудно сказать, какое именно из этих направлений выберет РФ. Однако пока наиболее вероятно, что Россия задействует этот контингент в битве за Донбасс.
"Как оперативная единица, этот корпус не готов к ведению боевых действий — это некий инкубатор резерва, из которого при необходимости выдергивается определенное количество "пушечного мяса" и отправляется для выполнения каких-то задач. Но объективно - это увеличение количества вражеских контингентов и усиление давления на украинские позиции", - говорит Грабский.
Ранее Главред сообщал, что российские оккупанты в западном военном округе формируют 3-й армейский корпус численностью до 15,5 тыс. военнослужащих с пунктом постоянной дислокации в Мулино Нижегородской области.
Также, как писал американский Институт изучения войны (ISW), Москва больше не уверена в безопасности своих тыловых районов. Подчеркивается, что это связано с недавними украинскими ударами по российской военной и транспортной инфраструктуре в Крыму и Херсонской области.
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