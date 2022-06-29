"Мы на машинах туда-сюда ездили": оккупант рассказал, как убивал украинцев в Херсоне

Из разговора становится понятным, что только он собственноручно убил 4-5 человек.
Российские оккупанты убивали гражданских в оккупированном Херсоне.
В новом перехвате ГУР разговора оккупанта с девушкой тот признался, что расстреливали людей из пушки и переезжали их машиной.
"Тело на дороге лежит. Мы на машинах туда-сюда... ездили", - рассказывает он, как убивал гражданских в оккупированном Херсоне.
Из разговора становится понятным, что только он собственноручно убил 4-5 человек.
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Война в Украине
Ранее мы сообщали о том, что российские десантники устроили бунт после тяжелого боя на Луганщине. Враг понес большие потери и отказывается наступать дальше. Десантники отказались от участия в боевых действиях и решили вернуться домой.
Впоследствии стало известно о отказы воевать в Луганской области. Там российские десантники не захотели атаковать позиции ВСУ снова, потому что украинские военные дали сильный отпор во время штурма трассы Бахмут - Лисичанск. Захватить дорогу им так и не удалось, а вот потерять часть личного состава вышло.
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