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"Мы на машинах туда-сюда ездили": оккупант рассказал, как убивал украинцев в Херсоне

29 июня 2022, 17:32

Из разговора становится понятным, что только он собственноручно убил 4-5 человек.

оккупанты, российская техника
Оккупанты / Макс Левин, Reuters

Российские оккупанты убивали гражданских в оккупированном Херсоне.

В новом перехвате ГУР разговора оккупанта с девушкой тот признался, что расстреливали людей из пушки и переезжали их машиной.

"Тело на дороге лежит. Мы на машинах туда-сюда... ездили", - рассказывает он, как убивал гражданских в оккупированном Херсоне.

Из разговора становится понятным, что только он собственноручно убил 4-5 человек.

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Война в Украине

Ранее мы сообщали о том, что российские десантники устроили бунт после тяжелого боя на Луганщине. Враг понес большие потери и отказывается наступать дальше. Десантники отказались от участия в боевых действиях и решили вернуться домой.

Впоследствии стало известно о отказы воевать в Луганской области. Там российские десантники не захотели атаковать позиции ВСУ снова, потому что украинские военные дали сильный отпор во время штурма трассы Бахмут - Лисичанск. Захватить дорогу им так и не удалось, а вот потерять часть личного состава вышло.

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война в Украине Херсонская область ГУР
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