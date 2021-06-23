На берегу моря в Одесской области сошел оползень: людей под завалами искали всю ночь

Поисковые работы проводятся методом расчистки места сдвига / od.dsns.gov.ua

В течении ночи в Одесской области спасатели проводили поисковые работы на пляже в селе Лебедевка. Там днем 22 июня рядом с базой отдыха Жемчужина сошел оползень. Подозрение о возможных пострадавших вызвало то, что на месте происшествия обнаружены вещи отдыхающих.

Как сообщает Главное управление ГСЧС в Одесской области, к поисковым работам привлечены как спасатели и военнослужащие, так и местные жители.

ЧП произошло 22 июня в 14:34. По прибытию к месту вызова спасателями было установлено, что произошел обвал грунта высотой 15 м на площади около 150 кв. м.

Информация о возможных пострадавших проверяется. Поисковые работы проводятся методом расчистки места сдвига. По состоянию на 23:30 расчищено 75 кв. м. Всего к поисковым работам привлечено 7 единиц техники и 63 человека, из них 30 спасателей.

Пока что информации о пострадавших нет.

Как сообщал Главред, в 2020 году в Киевском районе Одессысо склона на побережье обвалилось огромное количество земли. Оползень сошел между центральным пляжем и пансионатом Борей.

В 2019 году в курортной зоне Одессы также сошел оползень. Вниз сполз приморский склон длиной около 20 м и шириной в 60 м. Стоящие над склоном дачи и частные дома оказались под угрозой обрушения.