На Донбассе из-за обстрелов под завалами оказались мама, папа и кроха-дочка

Шестью ракетами "С-300" оккупанты в ночь на четверг, 30 ноября, устроили массированный удар одновременно по трем городам Донецкой области.

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В результате обстрелов русскими оккупантами в Новоградовке пострадало множество семей / коллаж Главред, фото МВД и ГСЧС

Шестью ракетами "С-300" оккупанты устроили массированный удар одновременно по трем городам Донецкой области - Покровск, Мирноград, Новогродовка. В результате в Новоградовке пострадало множество семей ‒ и некоторые все еще могут оставаться под завалами, сообщает портал "Донбасс.Реалии" со ссылкой на местных жителей.

"Хорошая семья. Муж Игорь работал на шахте. Жена Алена работала в банке. Девочка Маша во второй класс, наверно, ходит. У меня внучок с ней дружил. Хорошая семья, умнички такие", – рассказала местная жительница Тамара.

Среди пострадавших в других вышеуказанных городах - семья с двумя детьми. Также ранение получил еще 13-летний мальчик. Предварительно поврежден многоквартирный и 9 частных домов, отдел полиции, автомобили, гаражи.

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"Под обстрел попали Покровск, Новогродовка и Мирноград. В результате обстрелов пострадали 10 человек, среди них 4 ребенка. Парамедики полиции спасли младенца.Еще пять человек ищут под завалами", - заявил руководитель МВД Украины Игорь Клименко.

Напомним, как сообщал Главред со ссылкой на британскую разведку, РФ готовит массированные ракетные удары. Одна из целей России - ослабление противовоздушной обороны Украины, не исключили в разведке Британии.

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что Россия накопила примерно вдвое меньше ракет, чем в прошлом году. По его словам, оккупанты будут больше рассчитывать на дроновые атаки.

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