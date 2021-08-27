На Херсонщине мужчина накрутил на детородный орган обручальное кольцо

На Херсонщине мужчина накрутил на детородный орган обручальное ко / ua.depositphotos.com

В селе Чернобаевка (Херсонская область) 60-летний мужчина натянул на свой пенис золотое обручальное кольцо. Об этом сообщает портал "Типичный Херсон".

Его детородный орган немедленно распух. Тогда мужчина забеспокоился и попытался "освободить" свой орган от кольца самостоятельно. Затем он решился вызвать медиков скорой помощи. Однако специалисты бригады также не могли снять кольцо. Поэтому мужчину решили госпитализировать в больницу.

Уже там неудачное украшение для детородного органа распилили. После "операции по освобождению" мужчина сбежал из больницы и даже не поблагодарил медиков за помощь. По словам медиков, мужчина отделался легким испугом и травм от опасных игр с украшениями он не получил.

Как сообщают журналисты, 60-летний житель Чернобаевки часто удивляет односельчан своими выходками и слывет среди них чудаком.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что в Дании на общественном национальном телеканале DR Ramasjang началась трансляция детского мультсериала Джон Диллерманд (датский эвфемизм слова "пенис").

Сюжет сериала построен вокруг мужчины по имени Джон с самым длинным в мире и волшебным пенисом.