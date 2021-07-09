"На карпа можно идти": в магазине Херсона мужчина купил колбасу – она кишела червями

Колбасу с червями продают в одном из магазинов Херсона / скриншот

Житель Херсона купил вареную колбасу, а когда разломал ее, то обнаружил внутри червей. По иронии судьбы магазин, в котором была куплена колбаса, назывался "Везунчик".

"Начинку" обнаружили в вареной колбасе "Оливье", купленной за 55,70 грн (вес 500 грамм), рассказала пользователь Анастасия Тищенко в Facebook-сообществе Херсон днем и ночью.

"Муж приехал из ротации с ООС, решили поехать на природу. И вот такой ужас купили в магазине Везунчик на 200 лет. Колбасой это не назовешь", – написала женщина.

Тищенко предоставила фото чека из магазина и прикрепила к посту ролик: на кадрах мужчина разламывает мясное изделие, внутри которого полно червей.

Фото Facebook

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В комментариях под постом пользователи выразили возмущение. Некоторые даже предложили поддержку – пойти вместе в магазин и разобраться в ситуации с обманом покупателей. А некоторые пользователи шутят, что с таким запасом червей можно идти на рыбалку.

"Такое впечатление, что этих опарышей в колбасу специально положили. Как они прям в середине оказались? Если б была нарушена герметичность упаковки, то есть вероятность, что там побывала муха и сделала свои грязные делишки. Но в середину и в таком малом количестве, как-то подозрительно.Может у Вас личные счёты с магазинами Везунчик?"

"А есть люди, которые ещё верят в качественную колбасу?"

"На карпа можно идти"

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