Суп с "белком": в одесской школе разгорелся крупный скандал

Черви в супе / pushkinska.net

В одесской школе разгорелся скандал из-за питания учеников. Детей неделю кормили супом с дополнительным "белком".

Отмечается, что инцидент произошел в школе №66, которая находится на улице Атамана Головатого. Личинок в супе заметил один из сотрудников учебного заведения.

"Вот такой суп с "белком", по словам работников школы, дают детям на обед уже неделю! И это после массового отравления в школе № 11", - сообщает издание Пушкинская.

Читайте такжеШкольные каникулы 2019-2020 в Украине: когда, сколько и куда пойти

Кроме того, жалобу с фото опубликовали на городском сайте "Единого центра обращения граждан" в понедельник, 7 октября, но на нее еще никто не отреагировал. В свою очередь, в департаменте образования и науки ничего не знают об этом происшествии.

Пользователи Facebook крайне возмущены таким положением вещей. Некоторые даже предложили физически объяснить директору и поварам, что этим нельзя кормить детей.