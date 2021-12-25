На Львовщине мощный взрыв разнес частный дом: много пострадавших, среди них - ребенок

В результате взрыва пострадали пять человек, дом разрушен полностью.
В субботу, 25 декабря, в результате взрыва в частном доме во Львовской области госпитализированы пять человек, в том числе 11-летний ребенок.
"На месте проводился медосмотр потерпевших сотрудниками скорой помощи, после чего людей госпитализировали в медучреждение", - рассказали в пресс-службе Главного управления ГСЧС во Львовской области.
Взрыв произошел в частном одноэтажном домов селе Ниновичи Червоноградского района Львовской области около 12 часов дня.
В результате взрыва пострадали пять человек, дом разрушен полностью.
По предварительным данным взорвалась газовоздушная смесь.
Напомним, во Львове в квартире новостройки погибла влюбленная пара. 27-летний парень и 28-летняя девушка задохнулись от дыма во сне и умерли, не приходя в сознание.
Ранее сообщалось, что во Львове прогремел взрыв в жилом доме. После этого в помещении вспыхнул пожар. Пострадали три человека – их с ожогами средней степени тяжести госпитализировали в больницу.
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