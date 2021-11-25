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На Ривненщине дети пришли поддержать девочку, которая 2 года не видела одноклассников из-за COVID-19

25 ноября 2021, 13:54

У девочки серьезные проблемы со здоровьем, поэтому ей приходится учиться дома.

В Ривненской области шестиклассники устроили праздник для одноклассницы / Скриншот

Ученики одной из школ Ривненской области устроили настоящий праздник для своей одноклассницы. Девочка уже два года не ходит в школу из-за серьезных проблем со здоровьем, но очень по ней скучает.

Как говорится в выпуске ТСН.Ранок, 11-летняя Настя из села Повча учится индивидуально с самого начала пандемии. Дело в том, что у девочки серьезные проблемы со здоровьем и любые вирусы для нее крайне опасны. Поэтому все ученики ее класса сами пришли к Насте в гости.

Общались они на расстоянии, но даже такая встреча со сверстниками изрядно взбодрила и осчастливила девочку. По словам учителя и родителей девочки, у Насти теперь много приятных эмоций. Она в благодарность записала видео для своих одноклассников.

"Благодарю вас за такой классный сюрприз, мне очень понравилось. Еще я хочу вам пожелать, чтобы вы хорошо учились и ко мне обязательно еще пришли", – поблагодарила девочка своих школьных друзей.

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Как ранее сообщал Главред, в трех областях Украины катастрофа с вакцинацией учителей, в том числе в Ровенской. Там вакцинировано менее 10% учителей. Между тем, по состоянию на 25 ноября одной дозой препарата привиты 95,5% учителей страны, то есть, более 538 тыс. работников – 83% от общего количества.

По словам министра образования и науки Украины Сергея Шкарлета, дистанционное обучение действует еще в 4,7 тыс. учебных заведений, а каникулы продолжаются в 66 школах, из них 45 – только в одной Николаевской области.

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