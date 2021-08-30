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Надежда только на чудо: состояние травмированного мальчика из Черкасс крайне тяжолое

30 августа 2021, 19:00
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Он до сих пор в терминальной коме.

Черкасская областная детская больница/ Скриншот

Медики неустанно борются за жизнь Андрюши из Черкасс, которого по одной версии якобы замучили люди, а по другой - он упал с кирпичей. Однако по состоянию на понедельник, 30 августа, его состояние сильно ухудшилось.

Директор Черкасской детской областной больницы Николай Кондрацкий рассказал журналистам "Суспільного", что сейчас происходит с ребенком.

"Ухудшились все показатели, наблюдаем отрицательную динамику. Ребенок все еще в терминальной коме, у него полиорганная недостаточность, в частности, почек и печени", - подчеркнул врач.

Андрюша находится в больнице с 27 августа и за это время положительной динамики не наблюдалось. У мальчика тяжелая черепно-мозговая травма от которой зависит жизнь.

Также известно, что на его теле есть множественные гематомы и ссадины, оторвана часть полового органа и губы, погрызены уши.

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Читайте такжеТрагическая история Андрюши из Черкасс: угнетенные горем родители заявили о несчастном случаеОтец мальчика ранее опроверг информацию о том, что на ребенке якобы тушили сигареты, однако о других телесных повреждениях не упомянул. Также он назвал фейком информацию о насилии и сказал, что малыш просто упал с кирпичей.

В то же время, экс-нардеп Олег Петренко, который первым обнародовал информацию об этом трагическом случае, заявил, что не верит в падение. По его словам, такие травмы получить невозможно, просто упав куда-то.

Между тем, бабушка, которая оказалась в центре скандала и подозрения полиции, ожидает заседания суда. СМИ выяснили, что за ней тянется длинный шлейф криминальных историй. В частности, за грабеж с насилием и нелегальное разведение питомника собак, которые неоднократно кусали прохожих. Однако, по словам соседей, она ни разу не ответила за содеянное.

Что такое терминальная кома

Это конечные стадии жизни, характеризующиеся преагонией, агонией и клинической смертью. Происходит распад функций сердечно-сосудистой системы, дыхания, центральной нервной системы, почек, печени, эндокринной системы, метаболизма.

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мальчики Новости Черкассы
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