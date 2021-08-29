Трагическая история Андрюши из Черкасс: угнетенные горем родители заявили о несчастном случае

Отец считает, что мальчик упал / "Би порт"

Медики Черкасской детской областной больницы продолжают бороться за жизнь шестилетнего Андрюши, которого, как сообщалось ранее, доставили в больницу в крайне тяжелом состоянии.

В частности, у ребенка диагностирована черепно-мозговая травма и ссадины. В Сети появилась информация, что мальчика жестоко пытали бабушка с дедушкой, пока родители уехали в Киев на лечение. Однако его отец такие новости опровергает.

Как говорится в сюжете ТСН, родители убитые горем, однако они не верят, что над мальчиком издевались. А травмы аргументируют несчастным случаем.

"Реальная информация, что это был несчастный случай, он не был никем калеченный, никем побит", - утверждает отец Андрея.

Кроме того, по его словам, информация о том, что мальчика искусали собаки и на нем тушили сигареты, является фейковой.

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При этом бабушке ребенка копы уже вручили уведомление о подозрении.

Напомним, о трагедии с Андрюшей в Facebook написал экс-нардеп Олег Петренко. По его словам,об этом рассказали соседи бабушки мальчика. Более того, он уверен, что травмы, которые получил Андрей, невозможны при обычном падении.

ТСН также поговорила с соседями. Они говорят, что ничего подозрительного не слышали и не видели.

В ближайшее время по этому делу состоится суд.

Ранее Главред писал, что бабушку тяжело покалеченного ребенка несколько раз объявляли в розыск. В частности, за ограбление с тяжелым насилием. Виктория Лясова была фигурантом нескольких дел. При этом, местные жители утверждают, что она на протяжении многих лет удивительным образом избегала ответственности за содеянное.