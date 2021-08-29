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Оставила умирать: бабушке замученного ребенка в Черкассах объявили подозрение

29 августа 2021, 14:40
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Ребенок в тяжелом состоянии. Бабушка пока на свободе.

Дом Виктории Лясовой, где был мальчик / НПУ

Появились новые детали о душераздирающей трагедии в Черкассах. Маленький Андрей, которого без сознания госпитализировали в больницу с гематомой головного мозга, оторванными губами, погрызенными ушами, оторванной частью полового органа и следами от тушения сигарет, до сих пор в коме. Его состояние крайне тяжелое. Шансов на жизнь очень мало.

Полиция объявила подозрение бабушке, которая, по всей вероятности, может быть причастна к пыткам шестилетнего ребенка.

Как сообщает пресс-служба полиции Черкасской области, 24 августа в Черкасское районное управление полиции поступила информация от медиков о том, что в реанимационное отделение Черкасской областной детской больницы доставлен шестилетний мальчик с телесными повреждениями.

Уже установлено, что женщина, которая является мальчику приемной бабушкой, не обратилась за профессиональной помощью медиков.

"Таким образом, женщина оставила в опасном для жизни состоянии и без помощи травмированного мальчика, который в ней нуждался и по объективным причинам был лишен возможности принять меры к самосохранению", - утверждают в полиции.

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Горе-бабушке сообщили о подозрении по факту оставления малолетнего ребенка в опасности, что повлекло тяжкие последствия по части 3 статьи 135 (Оставление в опасности) УКУ.

Она может лишиться свободы на срок от трех до восьми лет.

Правоохранители решают вопрос об избрании подозреваемой меры пресечения.

Напомним, ранее стало известно, что бабушку тяжело покалеченного ребенка - шестилетнего Андрея, оказывается, несколько раз объявляли в розыск. В частности, за ограбление с тяжелым насилием. Виктория Лясова была фигурантом нескольких дел. При этом, местные жители утверждают, что она на протяжении многих лет удивительным образом избегала ответственности за содеянное.

Ранее Главред писал, что 27 августа стало известно о трагическом случае с шестилетним мальчиком из Черкасс. Об этом заявил экс-депутат областного совета Олег Петренко. Ребенка нашли во дворе дома пожилых людей вблизи Детского парка. Травмы на его теле свидетельствуют о пытках. Также у бедного мальчика есть пролежни, которые говорят о том, что он несколько дней лежал без сознания.

viber
насильники мальчики Новости Черкассы
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