"Надо врага отблагодарить": в ВСУ ответили на дерзкую атаку оккупантов на Киев

Российские оккупанты не просто в очередной раз атаковали Украину с воздуха, но запустили рекордное количество дронов-камикадзе в День города Киева.

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Юрий Игнат прокомментировал атаку дронов на Киев 28 мая / Коллаж: Главред, фото: armyinform.com.ua, ГосЧС

В ночь на 28 мая российские оккупанты запустили по Украине рекордное количество иранских дронов-камикадзе - всего 54 БПЛА. Из них 52 "шахеда" были сбиты силами ПВО Украины. Ночную атаку прокомментировал спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат в эфире телемарафона.

По его словам, большинство дронов захватчики направили на Киев. Сегодня столица Украины отмечает День города.

"Видим не просто очередную ночную атаку оккупантов, а рекордное количество БПЛА. Сегодня применено 54 ударных дрона. 52 из них были уничтожены противовоздушной обороной. Атаковали в основном Киевщину. Сегодня отмечают День города киевляне, возможно, таким образом враг пытался "поздравить" киевлян. 52 из 54 БПЛА уничтожены, подавляющее большинство – именно в Киевской области личным составом Воздушного командования "Центр", – рассказал Игнат.

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Под прицелом вражеских дронов традиционно находились военные и инфраструктурные объекты, однако благодаря профессиональности украинских воинов значительные разрушения удалось предотвратить.

Игнат подчеркнул, что "подарки" от врага украинцы приняли, сейчас же готовят "благодарность".

"Как сказал командующий Воздушными силами: подарки приняты, остались только обломки от них. Надо врага чем-то тоже, наверное, отблагодарить за такую дерзкую атаку на нашу столицу", – добавил представитель ВС ВСУ.

Атака дронов 28 мая

В ночь на 28 мая в Киеве гремели взрывы - российские оккупанты атаковали столицу Украины дронами-камикадзе. Атака осуществлялась в несколько волн, а воздушная тревога продолжалась более 5 часов.

В Воздушных силах ВСУ сообщили, что враг атаковал Украину с северного направления – Брянская область, и южного – Краснодарский край.

В целом, зафиксированы пуски рекордного количества дронов-камикадзе – всего их было 54. В результате успешной боевой работы были уничтожены 52 "шахеда".

По данным Нацполиции, в результате атаки погиб 41-летний мужчина, уроженец Черниговщины. Еще одна женщина и мужчина получили ранения, они госпитализированы.

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