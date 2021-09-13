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Нардепа Лероса заподозрили во лжи из-за поджога автомобиля

13 сентября 2021, 21:24

Журналисты заявили о том, что заявления народного депутата о причастности к поджогу Офиса президента могут являться ложью.

Гео Лерос
Гео Лерос / УНИАН

Нардеп Гео Лерос год назад остался без автомобиля - Mercedes Benz за 332 тыс. грн, который был сожжен во дворе его дома 28 августа 2020 года. Однако заявления народного депутата о причастности к поджогу Офиса президента могут являться ложью, сообщает Обозреватель.

"Вот только о готовящемся поджоге Лерос знал за месяц. Более того, уничтожение автомобиля и последующие события были частью плана самого Лероса", - говорится в сообщении.

Также журналисты опубликовали видео от 24 июля 2020 года, на котором Лерос встречается с неустановленным спонсором, который в ходе встречи передал ему пакет с суммой в 60 тыс. долларов.

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После этого Лерос рассказал о своем новом плане: "Да, в соответствии с замыслом, Лерос анонсирует брифинг, где собирается рассказать о фактах коррупции, в которую вовлечен, в том числе, мэр Кличко. Именно для привлечения внимания общественности, нардеп предлагает поджечь свое имущество, по итогам чего делом должны были заняться МВД и лично тогдашний министр Аваков".

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Что произошло между Тищенко и Леросом

Нардеп Николай Тищенко напал и начал таскать по залу своего коллегу Гео Лероса на заседании Верховной Рады в четверг, 9 сентября.

Причиной конфликта послужила критика последнего в адрес президента Владимира Зеленского и главы Офиса президента Андрея Ермака. Лерос обвинил их в якобы срыве спецоперации спецслужб по задержанию наемников ЧВК "Вагнера" летом 2020 года.

Тищенко решил заступиться за команду президента и силой выгнал коллегу из-за трибуны. Позже он заявил, что "парламентская трибуна – не место для клеветы и распространения фейков".

Со своей стороны, пострадавший Лерос заявил, что нападение Тищенко – это следствие формы правления президента Зеленского, "который превращает страну в мафию". Дескать, подобные действия являются наступлением на свободу слова, которые направлены против других партий.

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