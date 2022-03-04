Названы даты третьего этапа переговоров Украины с РФ

Михаил Подоляк / УНИАН

Украина и Россия собираются провести третий раунд переговоров.

Как рассказал на брифинге член украинской делегации Михаил Подоляк, переговоры могут пройти 5 или 6 марта.

"Третий этап (переговоров, - ред.) может быть завтра или послезавтра", - заявил Подоляк.

Советник руководителя Офиса президента подчеркнул, что главной целью переговоров является прекращение огня.

"Ради того, чтобы не убивали наших людей, мы готовы ехать в любое время и работать дальше", - подчеркнул Подоляк.

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При этом члены украинской делегации в переговорах с Россией Михаил Подоляк и Давид Арахамия заявили, что переговоры между Украиной и Россией будут идти тяжело.

По их словам, украинская сторона не пойдет на уступки, которые могут принизить борьбу за свободу.

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Переговоры Украины с РФ

Напомним, первые переговоры Украины и России после начала широкомасштабного вторжения РФ на наши территории произошли 28 февраля. Тогда по результатам переговоров советник Председателя ОП Михаил Подоляк заявил, что делегации установили приоритетные темы, по которым наметили ряд решений. Они отправились для консультаций в свои столицы. Также Подоляк тогда отметил, что переговоры были тяжелыми, но Россия не выдвигала ультиматумов.

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