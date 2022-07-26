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Называл Украину "окраиной" России: ВСУ отправили наглого оккупанта домой в мешке

26 июля 2022, 13:19

Российские захватчики сначала угрожают, а потом умирают в Украине.

оккупант
ВСУ отправили наглого оккупанта домой в мешке/ скриншот

ВСУ удалось ликвидировать российского оккупанта, который оскорблял Украину в сети.

Захватчик до начала войны утверждал, что Украина якобы "окраина России", но наши защитники смогли его "переубедить", сообщил офицер ВСУ, блогер Анатолий Штефан.

"Очередной сломался", - прокомментировал позорную кончину российского солдата блогер.

Напомним, ВСУ ликвидировали оккупанта из Уфы Азата Шакирова. В стране-агрессоре РФ он был известен как DJ Mongol.

В России утверждают, что 34-летний Шакиров решил пойти на войну добровольно. Захватчик дослуживал последний месяц контракта в одной из войсковых частей специального назначения.

Также сообщалось, что Вооруженными силами Украины был ликвидирован гвардии полковник войск РФ Сергей Кенс. Датой гибели Кенса называют 10 июля, обстоятельства ликвидации не озвучиваются. Известно, что оккупанта не довезли до госпиталя.

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