Не попал в ТОП-5: украинцы "вычеркнули" русский язык из списка необходимых

Русский язык не попал в ТОП-5 важных для украинцев / фото: 1news.az

Согласно с данными исследования Active Group, русский не попал даже в ТОП-5 иностранных языков, знания которых украинцы считают необходимыми.

Граждане приняли участие в социологическом опросе, в котором ответили на вопрос, какие иностранные языки они считают наиболее необходимыми. На первом месте оказался английский язык, а русский - на шестом:

английский язык – 84,9%;

немецкий – 22,2%;

французский – 13,7%;

испанский – 13,6%;

польский – 11,1%;

русский – 9,6%;

китайский – 6,5%;

португальский – 6,3%;

арабский – 2,4%;

другой – 1,4%.

Доля тех, которые считают русский язык необходимым для изучения, наибольшая среди лиц старше 60 лет. Английский же самым важным считают все возрастные группы украинцев.

А в списке языков, которые необходимы для карьерного роста, русский опустился аж на седьмое место:

английский язык – 86,9%;

немецкий – 25,2%;

китайский – 21,1%;

польский – 20,1%;

испанский – 17,2%;

французский – 14,5%;

русский – 12,3%;

португальский – 8,7%;

арабский – 4,8%;

другой – 3,2%.

Как сообщал Главред, продюсер, медиамен, создатель промо-компании STARBOM.COMpany Денис Путинцев рассказал, что после введения языковых квот украинской музыки на радио и телевидении стало больше. Кроме того, постепенно она стала подниматься на более высокий уровень. Поэтому, по его мнению, данное решение было правильным шагом.