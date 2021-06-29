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Не попал в ТОП-5: украинцы "вычеркнули" русский язык из списка необходимых

29 июня 2021, 20:41

Граждане приняли участие в социологическом опросе, в котором ответили на вопрос, какие иностранные языки они считают наиболее необходимыми.

Русский язык, Армения
Русский язык не попал в ТОП-5 важных для украинцев / фото: 1news.az

Согласно с данными исследования Active Group, русский не попал даже в ТОП-5 иностранных языков, знания которых украинцы считают необходимыми.

Граждане приняли участие в социологическом опросе, в котором ответили на вопрос, какие иностранные языки они считают наиболее необходимыми. На первом месте оказался английский язык, а русский - на шестом:

  • английский язык – 84,9%;
  • немецкий – 22,2%;
  • французский – 13,7%;
  • испанский – 13,6%;
  • польский – 11,1%;
  • русский – 9,6%;
  • китайский – 6,5%;
  • португальский – 6,3%;
  • арабский – 2,4%;
  • другой – 1,4%.

Доля тех, которые считают русский язык необходимым для изучения, наибольшая среди лиц старше 60 лет. Английский же самым важным считают все возрастные группы украинцев.

А в списке языков, которые необходимы для карьерного роста, русский опустился аж на седьмое место:

  • английский язык – 86,9%;
  • немецкий – 25,2%;
  • китайский – 21,1%;
  • польский – 20,1%;
  • испанский – 17,2%;
  • французский – 14,5%;
  • русский – 12,3%;
  • португальский – 8,7%;
  • арабский – 4,8%;
  • другой – 3,2%.

Как сообщал Главред, продюсер, медиамен, создатель промо-компании STARBOM.COMpany Денис Путинцев рассказал, что после введения языковых квот украинской музыки на радио и телевидении стало больше. Кроме того, постепенно она стала подниматься на более высокий уровень. Поэтому, по его мнению, данное решение было правильным шагом.

русский язык социологический опрос новости Украины
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