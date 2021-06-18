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Новые баталии из-за "языкового вопроса": эксперт объяснил, при чем тут бизнес

18 июня 2021, 02:16
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В команде "зеленых" есть довольно эффективные лоббисты медиа-групп, которые занимаются производством сериалов. Их интересы очевидны.

украинский язык
С 16 июля начинает действовать норма закона, которая обязывает украинские телеканалы дублировать и озвучивать фильмы и сериалы на государственном языке / Главком

Баталии в Верховной Раде, связанные с "языковым вопросом", закончатся очередным политическим скандалом. И как бы "слуги народа" не пытались показать себя патриотами Украины, все равно их объявят "агентами Путина".

Такое мнение озвучил Главреду политолог, директор аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарев.

Он объяснил, почему возникло предложение об отмене норм, обязывающих дублировать и озвучивать фильмы и сериалы на государственном языке, а также использовать государственный язык в рекламе и политической агитации.

"Во-первых, когда речь идет о возможности дубляжа сериалов на русском языке, то это в интересах кинопроизводства. В команде "зеленых" есть довольно эффективные лоббисты медиа-групп, которые занимаются производством сериалов. Их интересы очевидны: сериал на "державній мові" попросту неконкурентоспособен, его намного сложнее продать другим государствам, чем сериал на русском языке. Так что это вопрос бизнеса", - пояснил Золотарев.

Кроме того, есть и чисто политический аспект нынешних языковых споров.

"Часть депутатов – мажоритарщики, и они будут поступать в соответствии с настроениями избирателей на их округах, а там не в восторге от "лагідної українізації", которую проводит команда Зеленского, по сути, продолжая курс, начатый при Порошенко", - добавил политолог.

Золотарев добавил, что "если анализировать то, как себя ведут наши "провайдеры украинизации", то становится очевидно, что их действия и политика, которую они проводят, не способствуют усилению страны и укреплению государства".

Что предшествовало

24 мая народные депутаты из фракции Слуга народа Никита Потураев и Евгения Кравчук зарегистрировали в Верховной Раде законопроект №5554, который предлагает в связи с карантином, введенным из-за COVID-19, отсрочить начало действия статей закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", которые касаются обязательного показа фильмов на телевидении и в кинотеатрах на украинском языке.

Законопроект предусматривает, что эта норма начнет действовать через 2 месяца после завершения карантина в Украине, а не с 16 июля 2021 года, как это предусмотрено "языковым" законом.

"Языковой закон" - какие нормы должны вступить в силу

С 16 июля 2021 года начинает действовать норма закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", которая обязывает украинские телеканалы дублировать и озвучивать фильмы и сериалы на государственном языке. У них было два года, что чтобы подготовиться к введению новых правил.

Согласно закону, с 16 июля 2024 года объем украиноязычного контента на общегосударственных телеканалах должен вырасти до 90%, на местных каналах – до 80%. Также только 10% фильмов в кинотеатрах смогут идти в оригинале с субтитрами – остальные фильмы должны быть дублированы или озвучены на государственном языке.

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Как сообщал Главред, продюсер, медиамен, создатель промо-компании STARBOM.COMpany Денис Путинцев рассказал, что после введения языковых квот украинской музыки на радио и телевидении стало больше. Кроме того, постепенно она стала подниматься на более высокий уровень. Поэтому, по его мнению, данное решение было правильным шагом.

Верховная Рада языковой закон Слуга народа Андрей Золотарев новости Украины
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