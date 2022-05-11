Нелепая смерть: российский оккупант рассказал украинцам, как офицер РФ убил сам себя

Российский военный рассказал о нелепой смерти офицера / скриншот видео

Молодой российский военный попал в плен к украинцам и рассказал о том, как офицер РФ нелепо убил сам себя. Видео опубликовал журналист Владимир Золкин.

Об этом случае рассказал рядовой механик водитель Андрей Ушаков, который вместе с другими сослуживцами воевал в Харьковской области.

Российский военный утверждает, что один из российских офицеров случайно застрелился, находясь в окопе.

"Он в окопе находился с автоматом. Оружие он из рук боялся выпустить. Он лег спать, на предохранитель не поставил. Получается ночью застрелился", - сказал пленный Ушаков.

Он добавил, что у многих военных РФ сдавали нервы. Из-за военной обстановки, отсутствия воды, еды и постоянных угроз от руководства, двое из его сослуживцев не выдержали и застрелились.

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Настроение армии РФ на поле боя

Как сообщал Главред, российские военные начали массово отказываться воевать в Украине. Согласно перехваченному СБУ разговору стало известно, что все больше военных начинают бунтовать и после отправки на перегруппировку отказываются вновь идти в бой.

Недавно российский солдат рассказывал своему отцу, что он больше не доверяет руководству и готов мстить за приказы командира не отступать под обстрела украинских военных. Возмущенный мужчина посоветовал сыну не рисковать жизнью, а уходить в "отказ".

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