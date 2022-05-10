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Белорусские добровольцы обезвредили снайперов РФ: одного убили, второго взяли в плен

10 мая 2022, 09:00

Об успешных действиях защитников рассказали в батальоне имени Кастуся Калиновского.

Пленный снайпер РФ / t.me/belwarriors

Участвующие в борьбе с российскими оккупантами белорусские добровольцы уничтожили снайпера РФ, а второго взяли в плен.

Об успешных действиях защитников рассказали в батальоне имени Кастуся Калиновского.

Отмечается, что удачная операция была проведена 8 мая. Белорусские добровольцы показали видео и фото.

"Что делают наши ребята на фронте? Ловят русских снайперов! Вчера, когда задержали двух снайперов, один выбрал "концерт Кобзона", а второй – сдался – и сдал "все и всех",– говорится в сообщении 9 мая.

Добавим, что пленный оказался родом из Краснодарского края, станица Нововладымирская Тбилисского района. Его имя – Литовченко Владислав Владимирович.

/ t.me/belwarriors

Война в Украине

В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.

В ночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.

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