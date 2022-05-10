"Пошли они с такой войнушкой": российские оккупанты готовятся мстить своему командованию

Оккупанты / УНИАН, Reuters

Российские солдаты перестают доверять своим командирам и готовятся к мятежам. Они готовы отомстить за приказы не отступать под обстрелами ВСУ.

Об этом идет речь в новых телефонных разговорах захватчиков, которые удалось перехватить СБУ.

"Они стоят, их обстреливают, а командир полка такой: "Не отступать!". А сам он где-нибудь на диванчике сидит там, выпивает, наверное…", – рассказывает отцу оккупант, который вместе со своим подразделением пытается выжить в Харьковской области.

Возмущенный мужчина советует сыну не рисковать жизнью, а уходить в "отказ".

При этом, чтобы отомстить командирам за такое отношение, советует: "Как только выскочишь – можно снимать погоны, в шапку, бл*дь, насрать и надеть на голову своему комбату или комбригу. И пусть, бл*, ходит, утирается! Пошли они нах* и, бл*, с такой войнушкой…".

Война в Украине

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный 5 мая рассказал о том, что украинские военные подразделения начали контрнаступательные действия на Харьковском и Изюмском направлениях.

Советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович объяснил, что речь идет не о широкомасштабной контрнаступательной операции, а о точечным тактическом наступлении.

В Генштабе ВСУ 6 мая заявили, об освобождении Александровки, Федоровки, Украинки, Шестаково и Перемоги на северо-востоке Харьковской области.

227-й батальон территориальной обороны ВСУ рассказал о деоккупации Верхнего Салтова, Замуловки, Байрака и Рубежного Харьковской области. В Боровском сельском совете рассказали, что оккупанты отходят от Боровой и Богуславки.

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