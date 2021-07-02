Неплохо зарабатывал: киевлянина поймали на торговле видео с камер наблюдения

Мужчина "работал" с группой постоянных клиентов / auto.ria.com

В Киеве сотрудник Моторного (транспортного) страхового бюро Украины торговал видео с камер наблюдения. Его заметили в СБУ и теперь мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.

Как сообщает Киевская городская прокуратура, торговцу данными инкриминируют "несанкционированный сбыт информации с ограниченным доступом (ч. 2 ст. 361-2 УКУ) и несанкционированные действия с информацией, которая обрабатывается в информационно-телекоммуникационной системе (ч. 3 ст. 362 УГУ)".

Следствие выяснило, что у мужчины был доступ к информационно-телекоммуникационной системе Комплексная система видеонаблюдения города Киева. Так, он вступил в сговор с группой лиц и регулярно сбывал им информацию из базы данных Безопасная столица, получая за это неплохое денежное вознаграждение.

Стало известно, что он передавал информацию через Telegram. В частности, он информировал своих клиентов о перемещении транспортных средств по столице и установливал их местонахождения по государственным номерным знакам.

Напомним, полиция Киева разоблачила двух местных жительниц, которые на протяжении нескольких лет развращали своих маленьких дочерей. Матери снимали детское порно и продавали его. Женщины в течение 3-4 лет организовывали фото- и видеосъемку своих детей 6 и 9 лет с целью изготовления материалов, содержащих изображения откровенного сексуального поведения, которые являются детской порнографией.

За сбыт детского порно через интернет неустановленным лицам они получали до 2 тыс. грн прибыли. И это только за один ролик.

Добавим, в городе Лубны в Полтавской области две пенсионерки организовали наркобизнес и распространяли психотропные вещества среди местных наркозависимых людей. В ходе обысков правоохранители изъяли наркотические вещества, мобильные телефоны и денежные средства. В одном из банков был открыт счет на сумму около 660 тысяч гривен. Фигурантки преступления – 73-летняя пенсионерка и ее 72-летняя сообщница. Им грозит до 12 лет тюрьмы.