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Непогода на западе Украины: водой сносило людей, затоплено 9 районов

В МВД ввели чрезвычайные меры безопасности в Ивано-Франковской и Черновицкой областях.

22 июня 2020, 21:11
На Западной Украине затопило 9 районов - фото МВД

Из-за жуткой непогоды, которая нагрянула на западную Украину, в Ивано-Франковской и Черновицкой областях были введены чрезвычайные меры безопасности.

По информации пресс-службы МВД, к ликвидации последствий стихии привлечены сотни спасателей и полицейских.

По словам главы МВД Арсена Авакова, по состоянию на 19:00 фиксировались подтопления в 9 районах.

  • Непогода на западе Украины
  • Непогода на западе Украины
  • Непогода на западе Украины
  • Непогода на западе Украины
  • Непогода на западе Украины
  • Непогода на западе Украины

"В эпицентре непогоды оказался 31 жилой дом и 37 хозяйств. Задействовано 123 полицейских и 120 спасателей, а также 62 единицы служебной техники. Полицейские и спасатели заходят в каждый дом и проверяют, не остались ли там в опасности люди или домашние животные, помогают местным властям доставлять продукты первой необходимости", - сообщил Аваков.

За ситуацией наблюдают в оперативном штабе, а бойцы нацполиции охраняют дома людей, чтобы избежать случаев мародерства. Аваков также отметил, что ситуация меняется каждую минуту, поэтому спасатели и полицейские будут работать ночью.

"Организуем места для ночлега и питания. По состоянию на сейчас - ситуация контролируется. Завтра утром в регион прибудут дополнительные силы полиции, спасателей и гвардейцев. Прошу сохранять спокойствие", - добавил глава МВД.

Как писал Главред, погода в Украине во вторник, 23 июня, снова будет дождливой. Причем дожди не только никуда не денутся, но и усилятся.

Также отметим, на понедельник, 22 июня, в Украине объявили штормовое предупреждение. На всей территории Украины, кроме восточной части, ожидаются грозовые дожди. Днем в отдельных районах будет наблюдаться град и шквалы от 15 до 20 м/с. Кроме того, ливень ожидается в Закарпатской и Прикарпатской областях.

Арсен Аваков погода Западная Украина
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