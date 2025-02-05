Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Необычные колбасы и мясные деликатесы по всему мира , которые вам точно захочется попробовать

Олег Макаров
5 февраля 2025, 16:09новости компании
179
Мясные деликатесы и колбасы

Мясные деликатесы и колбасы важно​ частью кулинарной культуры многих стран. От классических кабаков к экзотическим мясных изделий, мировая гастрономия полна интересных вкусов. Эксперты VARUS.UA поделились информацией о самых популярных и наиболее необычные мясные деликатесы по всему мира.

Италия – Прошуто, Мортадела и Ндуя

Италия известная своей любовью к вяленым мясным продуктам. Прошуто – это традиционный свиной окорок, который созревает в течение 12-36 месяцев. Его подвешивают в специальных условиях с контролем влажности и температуры​ разрешает развить уникальный нежный вкус с ореховыми нотками. В Италии есть несколько видов прошуто: Прошуто ди Парма, что имеет сладковатый привкус, и Прошуто ди Сан -Даниэле, более насыщенный и ароматный.

Мортадела – это вареная колбаса, изготовленная со свинины, сала и специй имеет нежная текстура. Ее родиной является Болонья, и настоящая Мортадела Болоньезе IGP защищена географическим статусом Она отлично смакует с белым хлебом, фисташками и мягкими сырами.

видео дня

Ндуя – острая мясная намазка, происходящая из Калабрии. Она производится со свинины, сала, красного перца чили и специй​​ предоставляет ей пикантности. Ее можно использовать как ингредиент для соусов, намазку для хлеба или добавлять в пиццу.

Испания – Хамон и Чоризо

Испанский Хамон Иберико – один из самых дорогих и престижных видов ветчины в мире. Его изготовляют с черных иберийских свиней, которых выращивают в специальных условиях на открытых пастбищах, где они питаются желудями (этот тип хамона называется "Хамон Иберико де Беллотта"). Благодаря этом мясо приобретает неповторимого вкуса и текстуры, а процесс вызревание может продолжаться до 5 лет.

Черизо – это пряная колбаса, изготовленная со свинины, паприки, чеснока и соли. Она может быть как сушеной, так и свежей, с разным. уровнем пикантности. В Испании чоризо используют у многих блюдах: от паэльи к тушеному рагу.

Франция – Андуйет и Пате

Французы славятся своей любовью к изысканным мясных деликатесов. Андуйет – это традиционная колбаса, изготовленная из свиных внутренностей, лука, белого вина и специй. Она имеет выраженный аромат и часто подается с горчичным соусом или запекается в слоеном тесты.

Пате – это паштет из печени, который может включать ингредиенты, такие как трюфели, коньяк или фуа-гра. Он имеет нежную текстуру и используется как закуска с багетом и корнишонами. Французский паты бывают разных видов: от простых к дорогим и изящным.

Германия – Брюдвурст и Меттвурст

Немецкий колбасы известны своим разнообразием и высоким качеством. Брюдвурст – это популярная жареная колбаска, изготовленная со свинины или телятины, которая имеет нежная текстура и богатый вкус. Чаще всего ее подают с кислой капустой и картофелем.

Меттвурст – это сырокопченая колбаса, которая может употребляться в сыром виде. Ее изготовляют из молотого мяса и специй, часто добавляя горчицу или тмин.

Англия – Блэк Пудинг

Англичане обожают Блэк Пудинг – кровяная колбасу, что состоит из свиной крови, жира, овсянки и специй. Она неотъемлема частью традиционного английского завтрака и подается обжаренный с яйцами и тостами.

Китай – Лап Чонг

В Китае популярные Лап Чонг – сладковатый. сушеные колбасы​​ изготавливаются со свинины, соевого соуса и специй. Их используют в жареных блюдах или добавляют в рис.

Наиболее необычные мясные деликатесы мира

  • Хакарль (Исландия) – ферментированное мясо акулы, что имеет очень специфический запах аммиака.
  • Копальхен (Аляска, США) – традиционное мясо тюленя или моржа, которое вялится под землей.
  • Билтонг (ЮАР) – мясо, сушеное с использованием специальной смеси специй.
  • Салма (Норвегия) – сырое филе лосося, маринованное в травах и специях.

Мясные деликатесы – это не только вкусная закуска, но и возможность познакомиться с гастрономическими традициями разных народов. Или пробовали вы что-то с этого списка? Или, возможно, имеете любимый мясной деликатес?

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
3 года был в плену: домой вернули пограничника Андрея Новикова

3 года был в плену: домой вернули пограничника Андрея Новикова

17:32Украина
"Это только начало": по Украине прокатилась волна взрывов в ТЦК - известна причина

"Это только начало": по Украине прокатилась волна взрывов в ТЦК - известна причина

17:02Украина
Зеленский изменил срок действия военного положения и мобилизации: до какой даты

Зеленский изменил срок действия военного положения и мобилизации: до какой даты

15:55Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 5 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 5 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

Штраф до нескольких тысяч евро: почему в Германии нельзя жарить шашлыки

Штраф до нескольких тысяч евро: почему в Германии нельзя жарить шашлыки

Гороскоп на завтра 6 февраля: Ракам - невероятный день, Львам - большие перемены

Гороскоп на завтра 6 февраля: Ракам - невероятный день, Львам - большие перемены

Впервые за время войны: Зеленский согласился на переговоры с Путиным – заявление

Впервые за время войны: Зеленский согласился на переговоры с Путиным – заявление

"Начинаю терять рассудок": что случилось с предательницей Наташей Королевой

"Начинаю терять рассудок": что случилось с предательницей Наташей Королевой

Последние новости

17:38

Недалеко от госграницы: РФ образовала новый плацдарм на Харьковщине - DeepState

17:32

3 года был в плену: домой вернули пограничника Андрея НовиковаФото

17:14

Диетологи назвали 5 целебных свойств киноа: что лечит это зерно

17:02

"Это только начало": по Украине прокатилась волна взрывов в ТЦК - известна причина

16:51

Канье Уэсту диагностировали неизлечимое заболевание

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

16:50

Пентагон готовится к выводу всех войск США из Сирии: что происходит

16:43

Почему двигатели авто измеряют в лошадиных силах: ответ удивит водителей

16:34

Россияне дважды пытались зайти на территорию Украины: в ГПСУ назвали области

16:15

Тест на IQ с оптической иллюзией: найдите букву "G" среди множества "C" за 5 сек

Реклама
16:09

Необычные колбасы и мясные деликатесы по всему мира , которые вам точно захочется попробовать новости компании

16:00

"Жалеть не нужно": зять-оккупант продюсера из РФ пропал без вести в Украине

15:55

Обязательно зацветет: как ухаживать за денежным деревом

15:55

Зеленский изменил срок действия военного положения и мобилизации: до какой даты

15:30

"Не святая": Оля Цибульская рассказала, с чего начался ее роман с мужем

15:27

Редкоземельные металлы Украины для США: Сибига оценил идею Трампа

15:22

"Хороший день для всех": Украина вернула из плена 150 наших защитниковФото

15:16

РФ может осуществить новую массированную ракетную атаку: украинцам назвали сроки

14:58

"Ты отдал жизнь войне": на фронте погиб избранник военной "Ксены" – поэт "Енот"

14:55

США может закачать свой газ в хранилища Украины: Сибига выдал неожиданное заявление

14:22

В отчаянии: Брэд Питт умоляет Джоли об одном одолжении

Реклама
14:12

"Подтверждено попадание": Генштаб раскрыл подробности удара по НПЗ на юге РФ

14:10

Новый взрыв возле здания ТЦК в Каменце-Подольском: есть погибший - деталиВидео

13:53

Европу накроет мощный антициклон Elvira: какая погода будет в Украине

13:52

Россия готова вести переговоры с Украиной: Песков сделал циничное заявление

13:47

В ВСУ развернули специальные подразделения роботов в бригадах: Умеров раскрыл детали

13:01

Взрыв возле ТЦК: задержаны подозреваемые, которые хотели "заработать"Фото

12:59

"Часть нашей жизни закончилась": дом ведущего "Холостяка" сгорелВидео

12:54

Кристина Орбакайте приняла важное решение и воссоединится с Аллой Пугачевой

12:36

Грязь исчезла за 30 секунд: женщина раскрыла феноменальный способ чистки вытяжки

12:25

В Кремле истерика из-за заявления Зеленского о ядерном оружии для Украины

12:20

Ему было всего 18: доброволец погиб на Донбассе во время первого боевого выхода

12:18

"Дай мне покой": Александр Терен публично обратился к Инне Белень - причина

12:10

Будет несколько жестких пакетов: Зеленский анонсировал санкции на заседании СНБО

11:42

Не угодишь: 4 самых капризных знака зодиака

11:41

Россияне бросают новые резервы на штурм: в ВСУ назвали "горячие" направления

11:27

Нужна марионетка: известно, кого Путин хочет видеть президентом Украины

10:58

Украина получит помощь: в Киев прибыл глава МИД Британии

10:53

Китайский гороскоп на завтра 6 февраля: Змеям - траты, Козлам - трудные времена

10:42

Мощный удар ВСУ по врагу: уничтожены катера и личный состав - детали

10:35

Изуродованное лицо: сына Анджелины Джоли сняли в жутком виде

Реклама
10:08

"Начинаю терять рассудок": что случилось с предательницей Наташей Королевой

10:03

Условие окончания войны и переговоры с Путиным: Зеленский о главном компромиссе

09:52

"Оборона Купянска усложнится": аналитики заявили об обострении на Харьковщине

09:35

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 5 февраля (обновляется)

09:17

Карта Deep State онлайн за 5 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

09:06

Трамп сделал важное заявление о переговорах с Украиной и РФВидео

09:06

"Оказалась ошибкой": Настя Каменских сделала заявление о личной жизни

09:05

"Прекрати лизать зад Путину": Зеленский жестко "умыл" пропагандиста Карлсона

08:06

Силы обороны отбросили врага и восстановили позиции на востоке – DeepState

08:02

"Всё молодеет": Максим Галкин показал, как сейчас выглядит Алла Пугачева

Новости Украины
Новости КиеваКурс валютМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп Таро
Война с Россией
Бои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТО
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Интересное
Украинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой Луценко
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять