Необычные колбасы и мясные деликатесы по всему мира , которые вам точно захочется попробовать

Мясные деликатесы и колбасы важно частью кулинарной культуры многих стран. От классических кабаков к экзотическим мясных изделий, мировая гастрономия полна интересных вкусов. Эксперты VARUS.UA поделились информацией о самых популярных и наиболее необычные мясные деликатесы по всему мира.
Италия – Прошуто, Мортадела и Ндуя
Италия известная своей любовью к вяленым мясным продуктам. Прошуто – это традиционный свиной окорок, который созревает в течение 12-36 месяцев. Его подвешивают в специальных условиях с контролем влажности и температуры разрешает развить уникальный нежный вкус с ореховыми нотками. В Италии есть несколько видов прошуто: Прошуто ди Парма, что имеет сладковатый привкус, и Прошуто ди Сан -Даниэле, более насыщенный и ароматный.
Мортадела – это вареная колбаса, изготовленная со свинины, сала и специй имеет нежная текстура. Ее родиной является Болонья, и настоящая Мортадела Болоньезе IGP защищена географическим статусом Она отлично смакует с белым хлебом, фисташками и мягкими сырами.
Ндуя – острая мясная намазка, происходящая из Калабрии. Она производится со свинины, сала, красного перца чили и специй предоставляет ей пикантности. Ее можно использовать как ингредиент для соусов, намазку для хлеба или добавлять в пиццу.
Испания – Хамон и Чоризо
Испанский Хамон Иберико – один из самых дорогих и престижных видов ветчины в мире. Его изготовляют с черных иберийских свиней, которых выращивают в специальных условиях на открытых пастбищах, где они питаются желудями (этот тип хамона называется "Хамон Иберико де Беллотта"). Благодаря этом мясо приобретает неповторимого вкуса и текстуры, а процесс вызревание может продолжаться до 5 лет.
Черизо – это пряная колбаса, изготовленная со свинины, паприки, чеснока и соли. Она может быть как сушеной, так и свежей, с разным. уровнем пикантности. В Испании чоризо используют у многих блюдах: от паэльи к тушеному рагу.
Франция – Андуйет и Пате
Французы славятся своей любовью к изысканным мясных деликатесов. Андуйет – это традиционная колбаса, изготовленная из свиных внутренностей, лука, белого вина и специй. Она имеет выраженный аромат и часто подается с горчичным соусом или запекается в слоеном тесты.
Пате – это паштет из печени, который может включать ингредиенты, такие как трюфели, коньяк или фуа-гра. Он имеет нежную текстуру и используется как закуска с багетом и корнишонами. Французский паты бывают разных видов: от простых к дорогим и изящным.
Германия – Брюдвурст и Меттвурст
Немецкий колбасы известны своим разнообразием и высоким качеством. Брюдвурст – это популярная жареная колбаска, изготовленная со свинины или телятины, которая имеет нежная текстура и богатый вкус. Чаще всего ее подают с кислой капустой и картофелем.
Меттвурст – это сырокопченая колбаса, которая может употребляться в сыром виде. Ее изготовляют из молотого мяса и специй, часто добавляя горчицу или тмин.
Англия – Блэк Пудинг
Англичане обожают Блэк Пудинг – кровяная колбасу, что состоит из свиной крови, жира, овсянки и специй. Она неотъемлема частью традиционного английского завтрака и подается обжаренный с яйцами и тостами.
Китай – Лап Чонг
В Китае популярные Лап Чонг – сладковатый. сушеные колбасы изготавливаются со свинины, соевого соуса и специй. Их используют в жареных блюдах или добавляют в рис.
Наиболее необычные мясные деликатесы мира
- Хакарль (Исландия) – ферментированное мясо акулы, что имеет очень специфический запах аммиака.
- Копальхен (Аляска, США) – традиционное мясо тюленя или моржа, которое вялится под землей.
- Билтонг (ЮАР) – мясо, сушеное с использованием специальной смеси специй.
- Салма (Норвегия) – сырое филе лосося, маринованное в травах и специях.
Мясные деликатесы – это не только вкусная закуска, но и возможность познакомиться с гастрономическими традициями разных народов. Или пробовали вы что-то с этого списка? Или, возможно, имеете любимый мясной деликатес?
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