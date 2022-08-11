"Ничего так покурили": военный аналитик рассказал о потерях врага на аэродроме в Крыме

Военный аналитик рассказал о потерях врага на аэродроме в Крыме / УНИАН и скриншот из видео

После взрывов на территории аэродрома "Саки" в Новофедоровке во временно оккупированном Крыму полк, который там дислоцировался, признали небоеспособным. Об этом сообщает на своем Telegram-канале военный аналитик,и полковник ВСУ Константин Машовец

По его информации, сейчас на месте работает комиссия командования русского Черноморского флота для оценки состояния боеспособности части и формирования выводов.

"По предварительным данным, полк признан - "временно небоеспособным". Или "частично небоеспособным", – говорится в сообщении.

Мащовец говорит, что, по самым скромным оценкам, оккупанты потеряли: 11-12 летательных аппаратов, которые уничтожены полностью (по немецкой терминологии – "повреждении более чем на 75%"). Плюс 5-6 летательных аппаратов, которые повреждены в диапазоне 50-60%.

"Об уничтоженной инфраструктуре АБ (специальные и обычные здания), аэродромном оборудовании и спецтехнике, запасах авиа-боеприпасов, авиационных, специальных и обычных ГСМ я даже не говорю", – отметил Машовец.

Эксперт также добавил, что судя по фото, там горело и детонировало все, что "могло и не могло".

"Даже не представляю себе судьбу тех российских военнослужащих, которые оказались пусть даже не в эпицентре этой "курительной детонации". А просто "поблизости". Ничего так покурили", –подытожил аналитик.

Напомним, 9 августа на военной авиабазе РФ возле поселка Новофедоровка во временно оккупированном Крыму прогремели несколько мощных взрывов. Столбы дыма от них были видны как на суше, так и в море.

В Минобороны РФ заявили, что произошла "детонация нескольких авиационных боеприпасов".

Крымские "власти" рассказали о пяти пострадавших, а позже СМИ страны-агрессора заявили, что один человек погиб, а еще девять получили ранения.

В Минобороны Украины прокомментировало взрывы на аэродроме Саки в оккупированном Крыму. Ведомство отметило, что не может установить причину пожара на территории аэродрома, но напоминает о правилах пожарной безопасности и запрете курения в неустановленных местах.

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