Новая смерть нацгвардейца в Днепре: СМИ раскрыли подробности

В Днепре нашли повешенным бойца НГУ / azov.press

В Днепре нашли повешенным бойца Национальной гвардии Украины. Страшную находку обнаружил один из местных жителей.

Происшествие случилось вечером, 28 января на улице Космической, пишет местное издание Днепр Час.

Мужчина вышел гулять с собакой в балке и обнаружил там повешенный у дерева труп, подчеркивается в сообщении.

Отмечается, что на место происшествия приехали полицейские и осмотрели место происшествия.

Детали новой гибели нацгвардейца в Днепре

Тело погибшего стояло на коленях, при себе у него было удостоверение Нацгвардии и участника боевых действий.

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Предварительно, смерть наступила около 20 суток назад. Что стало причиной такого радикального поступка будет выяснять следствие.

Что говорят в Нацгвардии

В пресс-службе Нацгвардии заявили, что найденный в Днепре погибший военный не являлся действующим военнослужащим Нацгвардии.

Там заявляют, что документ, который нашли при нем - удостоверение участника боевых действий, выданное в 2015 году.

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Кровавая бойня в Днепре

Около 4 часов утра 27 января в Днепре, на территории Южного машиностроительного завода, нацгвардеец Артемий Рябчук открыл огонь из автоматического оружия по товарищах по службе. В результате погибли 5 человек, в том числе женщина-работница завода, еще 5 – получили ранения. Рябчук с оружием и патронами сбежал. Сейчас он задержан. ГБР открыло уголовное производство.

Как сообщил советник главы МВД Антон Геращенко, Рябчук является призывником срочной службы из города Измаил Одесской области, вырос без отца.

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