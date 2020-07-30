В киевских школах каждый день будут петь гимн Украины

В киевских школах ввели новое правило / УНИАН

В киевских школах перед началом занятий будет исполняться государственный гимн Украины.

Соответствующее решение было принято Киевским городским советом в четверг, 30 июля.

Как подчеркнул депутат Киевсовета от ВО Свобода Олег Бондарчук в Facebook, это будет способствовать воспитанию патриотизма среди подрастающего поколения.

Другой активист "Свободы" Игорь Мирошниченко отметил, что теперь каждый день киевские школьники будут начинать с исполнения гимна.

"Это решение не является нашим ноу-хау. Например, подобным образом каждый учебный день начинают ученики в Соединенных Штатах!", - написал он.

Напомним, ранее в Министерстве образования рассказали о временных рекомендациях образовательным заведениям для работы с 1 сентября в условиях адаптивного карантина.

Правила разработаны для заведений внешкольного, общего среднего, профессионального предвысшего образования, профтехов и вузов.