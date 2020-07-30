В киевских школах каждый день будут петь гимн Украины

Депутаты горсовета озаботились воспитанием патриотизма среди подрастающего поколения.
В киевских школах перед началом занятий будет исполняться государственный гимн Украины.
Соответствующее решение было принято Киевским городским советом в четверг, 30 июля.
Как подчеркнул депутат Киевсовета от ВО Свобода Олег Бондарчук в Facebook, это будет способствовать воспитанию патриотизма среди подрастающего поколения.
Другой активист "Свободы" Игорь Мирошниченко отметил, что теперь каждый день киевские школьники будут начинать с исполнения гимна.
"Это решение не является нашим ноу-хау. Например, подобным образом каждый учебный день начинают ученики в Соединенных Штатах!", - написал он.
Напомним, ранее в Министерстве образования рассказали о временных рекомендациях образовательным заведениям для работы с 1 сентября в условиях адаптивного карантина.
Правила разработаны для заведений внешкольного, общего среднего, профессионального предвысшего образования, профтехов и вузов.