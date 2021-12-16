Новые зоны карантина: Украина стала "желтой" и "оранжевой", еще 4 региона перестанут быть "красными"

В Украине пока нет регионов оранжевой зоны / УНИАН

Министерство здравоохранения обновило эпидемиологическое разделений регионов на зоны карантина в Украине. В оранжевой зоне теперь нет ни единого региона. Большинство областей остаются "желтыми". В красной зоне 8 регионов. В скором времени ее могут покинуть Киевская, Житомирская, Сумская и Черкасская области.

Согласно данным Минздрава на четверг, 16 декабря, в желтой зоне 17 областей, включая Киев. В красной зоне – 8 регионов, вместе с ними и Киевская область. Оранжевых областей сейчас нет.

Желтая зона карантина в Украине

г. Киев

Днепропетровская область

Ивано-Франковская область

Кировоградская область

Луганская область

Львовская область

Полтавская область

Ровенская область

Тернопольская область

Харьковская область

Херсонская область

Черновицкая область

Донецкая область

Винницкая область

Хмельницкая область

Закарпатская область

Одесская область.

Красная зона карантина

Волынская область

Житомирская область

Запорожская область

Киевская область

Николаевская область

Сумская область

Черкасская область

Черниговская область.

Читайте такжеУкраине грозит новая вспышка COVID-19: в Минздраве назвали срокиКак рассказал министр здравоохранения Виктор Ляшко в ходе своего брифинга, в скором времени красную зону карантина могут покинуть еще четыре региона – Киевская, Житомирская, Сумская и Черкасская области. Минздрав уже инициировал собрание комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС, которая должна принять решение.

"Киевская, Житомирская, Сумская и Черкасская области по индикаторам могут быть выведены из "красного" уровня эпидемической опасности", - подчеркнул глава ведомства.

Коронавирус в Украине

По данным на утро четверга, 16 декабря, в Украине установлено 9 590 случаев заражений COVID-19. Госпитализированы 2 089 человек. Погибли 355 человек. Выздоровели 25 499 людей.

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Кабинет министров обновил правила карантина в желтой зоне. Срок действия желтых COVID-сертификатов сократили со 120 до 30 дней. Также работники заведений и посетители в регионах желтой зоны должны сделать минимум одну прививку от коронавируса. Если вакцинации нет, понадобится негативный ПЦР-тест или тест на антиген, который действителен не более 72 часов.

Правительство 15 декабря продлило карантин в Украине до 31 марта 2022 года. Премьер-министр Денис Шмыгаль подчеркнул, что правила по допуску в общественные места при наличии COVID-сертификата, а также соблюдение масочного режима и социальной дистанции, по-прежнему остаются в силе.