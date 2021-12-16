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Новые зоны карантина: Украина стала "желтой" и "оранжевой", еще 4 региона перестанут быть "красными"

16 декабря 2021, 11:36
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Желтая зона включает 17 областей, среди которых и Киев.

карантин, транспорт
В Украине пока нет регионов оранжевой зоны / УНИАН

Министерство здравоохранения обновило эпидемиологическое разделений регионов на зоны карантина в Украине. В оранжевой зоне теперь нет ни единого региона. Большинство областей остаются "желтыми". В красной зоне 8 регионов. В скором времени ее могут покинуть Киевская, Житомирская, Сумская и Черкасская области.

Согласно данным Минздрава на четверг, 16 декабря, в желтой зоне 17 областей, включая Киев. В красной зоне – 8 регионов, вместе с ними и Киевская область. Оранжевых областей сейчас нет.

Желтая зона карантина в Украине

  • г. Киев
  • Днепропетровская область
  • Ивано-Франковская область
  • Кировоградская область
  • Луганская область
  • Львовская область
  • Полтавская область
  • Ровенская область
  • Тернопольская область
  • Харьковская область
  • Херсонская область
  • Черновицкая область
  • Донецкая область
  • Винницкая область
  • Хмельницкая область
  • Закарпатская область
  • Одесская область.

Красная зона карантина

  • Волынская область
  • Житомирская область
  • Запорожская область
  • Киевская область
  • Николаевская область
  • Сумская область
  • Черкасская область
  • Черниговская область.

Читайте такжеУкраине грозит новая вспышка COVID-19: в Минздраве назвали срокиКак рассказал министр здравоохранения Виктор Ляшко в ходе своего брифинга, в скором времени красную зону карантина могут покинуть еще четыре региона – Киевская, Житомирская, Сумская и Черкасская области. Минздрав уже инициировал собрание комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС, которая должна принять решение.

"Киевская, Житомирская, Сумская и Черкасская области по индикаторам могут быть выведены из "красного" уровня эпидемической опасности", - подчеркнул глава ведомства.

Коронавирус в Украине

По данным на утро четверга, 16 декабря, в Украине установлено 9 590 случаев заражений COVID-19. Госпитализированы 2 089 человек. Погибли 355 человек. Выздоровели 25 499 людей.

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Кабинет министров обновил правила карантина в желтой зоне. Срок действия желтых COVID-сертификатов сократили со 120 до 30 дней. Также работники заведений и посетители в регионах желтой зоны должны сделать минимум одну прививку от коронавируса. Если вакцинации нет, понадобится негативный ПЦР-тест или тест на антиген, который действителен не более 72 часов.

Правительство 15 декабря продлило карантин в Украине до 31 марта 2022 года. Премьер-министр Денис Шмыгаль подчеркнул, что правила по допуску в общественные места при наличии COVID-сертификата, а также соблюдение масочного режима и социальной дистанции, по-прежнему остаются в силе.

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