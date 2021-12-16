Новые зоны карантина: Украина стала "желтой" и "оранжевой", еще 4 региона перестанут быть "красными"

Желтая зона включает 17 областей, среди которых и Киев.
Министерство здравоохранения обновило эпидемиологическое разделений регионов на зоны карантина в Украине. В оранжевой зоне теперь нет ни единого региона. Большинство областей остаются "желтыми". В красной зоне 8 регионов. В скором времени ее могут покинуть Киевская, Житомирская, Сумская и Черкасская области.
Согласно данным Минздрава на четверг, 16 декабря, в желтой зоне 17 областей, включая Киев. В красной зоне – 8 регионов, вместе с ними и Киевская область. Оранжевых областей сейчас нет.
Желтая зона карантина в Украине
- г. Киев
- Днепропетровская область
- Ивано-Франковская область
- Кировоградская область
- Луганская область
- Львовская область
- Полтавская область
- Ровенская область
- Тернопольская область
- Харьковская область
- Херсонская область
- Черновицкая область
- Донецкая область
- Винницкая область
- Хмельницкая область
- Закарпатская область
- Одесская область.
Красная зона карантина
- Волынская область
- Житомирская область
- Запорожская область
- Киевская область
- Николаевская область
- Сумская область
- Черкасская область
- Черниговская область.
Читайте такжеУкраине грозит новая вспышка COVID-19: в Минздраве назвали срокиКак рассказал министр здравоохранения Виктор Ляшко в ходе своего брифинга, в скором времени красную зону карантина могут покинуть еще четыре региона – Киевская, Житомирская, Сумская и Черкасская области. Минздрав уже инициировал собрание комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС, которая должна принять решение.
"Киевская, Житомирская, Сумская и Черкасская области по индикаторам могут быть выведены из "красного" уровня эпидемической опасности", - подчеркнул глава ведомства.
Коронавирус в Украине
По данным на утро четверга, 16 декабря, в Украине установлено 9 590 случаев заражений COVID-19. Госпитализированы 2 089 человек. Погибли 355 человек. Выздоровели 25 499 людей.
Кабинет министров обновил правила карантина в желтой зоне. Срок действия желтых COVID-сертификатов сократили со 120 до 30 дней. Также работники заведений и посетители в регионах желтой зоны должны сделать минимум одну прививку от коронавируса. Если вакцинации нет, понадобится негативный ПЦР-тест или тест на антиген, который действителен не более 72 часов.
Правительство 15 декабря продлило карантин в Украине до 31 марта 2022 года. Премьер-министр Денис Шмыгаль подчеркнул, что правила по допуску в общественные места при наличии COVID-сертификата, а также соблюдение масочного режима и социальной дистанции, по-прежнему остаются в силе.